Natalie Portman diz que as crianças conhecem mais YouTubers do que estrelas de cinema

Natalie Portman está vendo o declínio da popularidade do cinema entre os jovens… e parece que ela tem sentimentos confusos sobre isso – apontando a faca de dois gumes de sua queda.

A atriz sentou-se com Feira da Vaidade no início desta semana para uma entrevista, e ela falou sobre o aumento da influência das estrelas da mídia social sobre as crianças, em comparação com as estrelas do cinema tradicional, como ela.

Portman diz que o cinema parece “muito mais específico” hoje em dia – e observa que se você perguntar a alguém da geração de seus filhos – ela tem um filho de 12 e um de 7 anos – eles tendem a conhecer muito mais YouTubers. e pessoas virais em oposição a atores.

Agora, Natalie não está dizendo que isso é necessariamente uma coisa ruim… ela aponta a liberdade de fazer filmes em uma época em que o comércio não é a principal preocupação, ao mesmo tempo que caminha na linha tênue de não fazer projetos que sejam muito elitistas – dizendo que você precisa manter o público em mente.



Além disso, Natalie diz que é legal que as crianças de cidades pequenas mais remotas agora tenham acesso à grande arte em qualquer lugar, o que fez com que os guardiões tradicionais fossem rebaixados – tornando H’wood mais inclusivo.

Essa libertação a que Natalie se refere na indústria do entretenimento não agrada a todos … lembre-se, Billie Eilish gótico pego falando alguma coisa sobre influenciadores sendo convidados para o People’s Choice Awards no fim de semana passado.



ICYMI … Eilish estava conversando com Kylie Minogue e – apesar de tentar sussurrar – ela pôde ser ouvida claramente reclamando do número de TikTokers no evento. Ela não parecia muito feliz com o envolvimento deles.