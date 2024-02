NBA anuncia reservas All-Star sem Trae Young, Sabonis, Harden…

EUmovimento que deixou o mundo do basquete agitado, a NBA revelou as reservas para o próximo Jogo All-Star de 2024, marcado para 18 de fevereiro em Indianápolis. Estas seleções, feitas pelos 30 treinadores da liga, suscitaram conversas sobre as notáveis ​​omissões do elenco deste ano, incluindo alguns dos jogadores mais dinâmicos e impactantes do jogo.

O banco da Conferência Oeste reforçará uma escalação já repleta de estrelas com Lebron James (Lakers), Luka Doncic (Mavericks), Kevin Durant (Sóis), Shai Gilgeous-Alexander (Trovão), e Nikola Jokić (Pepitas).

As reservas que se juntam a eles incluem Kawhi Leonard (Tosquiadeiras), Antonio Davis (Lakers), Devin Booker (Sóis), Antonio Eduardo (Lobos de madeira), Stephen Curry (Guerreiros), Paulo Jorge (Tosquiadeiras) e Cidades Karl-Anthony (Lobos de madeira). Cada um demonstrou talento e contribuição excepcionais para suas respectivas equipes, conquistando seus lugares entre a elite.

A Conferência Leste, para não ficar atrás, conta com titulares Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (76ers), Tyrese Haliburton (pacificadores), Damian Lillard (Dólares) e Jayson Tatum (Celtics), com reservas Jaylen Brown (Célticos), Jalen Brunson (Knicks), Donovan Mitchell (Cavaleiros), Bam Adebayo (Aquecer), Tyrese Maxey (76ers), Júlio Randle (Knicks), e Paulo Banchero (Magic) completando a lista. Esses jogadores têm sido fundamentais para o sucesso de suas equipes e mostrarão seus talentos no palco All-Star.

No entanto, o anúncio foi tão notável por quem incluiu quanto por quem deixou de fora. Estrelas como James Harden (76ers), Domantas Sabonise De’Aaron Fox (Reis), junto com “novatos” Victor Wembanyama (esporas) e Chet Holmgren (Trovão), estavam visivelmente ausentes da lista. A sua exclusão gerou debate entre fãs e analistas, já que cada um apresentou performances dignas de reconhecimento All-Star.

No Leste, a ausência de Trae Young (Hawks), juntamente com outros jogadores de alto calibre como Scottie Barnes (Raptors) e Jimmy Butler (Heat), ressalta a profundidade do talento em toda a liga e as decisões difíceis que os treinadores devem tomar ao escalar. seus votos.

O desprezo desses atletas destaca a natureza competitiva de garantir um Todas as estrelas local e os critérios subjetivos que podem influenciar as seleções. Embora os reservas escolhidos certamente tenham merecido elogios, a ausência desses nomes notáveis ​​ressalta a riqueza de talentos da NBA e os inevitáveis ​​debates que surgem ao determinar o “melhor dos melhores”.

Enquanto o Jogo das Estrelas abordagens, os fãs sem dúvida sentirão falta dos talentos únicos daqueles que ficaram de fora do elenco. No entanto, o evento promete ser uma vitrine da incrível habilidade e capacidade atlética que define a NBA, mesmo que as discussões sobre as seleções e derrotas continuem a animar a comunidade do basquete.