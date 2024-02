Nebraska estraga a festa de Iowa e Caitlin Clark com uma vitória frustrante

Os fãs de basquete feminino de Iowa invadiram em massa Pinacle Bank Arena sobre Domingo na esperança de testemunhar Caitlin Clark gravar seu nome nos livros de história do basquete universitário feminino.

No entanto, eles deixaram a arena com o sabor agridoce da derrota, pois o Cornhuskers de Nebraska veio com uma vitória frustrante Iowa.

Caitlin Clark não conseguiu marcar no 4º período

Apesar de um esforço valente de Clarkque marcou um impressionante 31 pontos durante os três primeiros quartos, os Hawkeyes finalmente sucumbiram ao Descascadores de milho em um 82-79 chateado.

Clark, sem gols no crucial quarto período, ficou aquém do marco que buscava alcançar, deixando-a a apenas oito pontos de superar Kelsey Plum. Basquete universitário feminino da primeira divisão recorde de pontuação de todos os tempos.

O momento crucial veio nos últimos segundos do jogo, quando Jaz Shelley embreagem com propulsão de 3 ponteiros Nebrasca à primeira vantagem do jogo, selando a vitória e negando Iowa uma chance de redenção.

Apesar de Iowa domínio inicial, destacado por uma vantagem de 14 pontos no quarto período, o Descascadores montou um retorno impressionante, superando o Olhos de falcão 23-8 na reta final.

A intensidade do confronto foi palpável, com uma arena lotada reverberando com a energia fervorosa de ambos Nebrasca e Iowa fãs.

Este foi o Descascadores de milho primeira vitória sobre um 25 principais adversário nesta temporada e quebrou uma seqüência de 10 derrotas consecutivas contra Iowa.

Olhando para o futuro, a busca de Caitlin Clark pelo recorde de pontuação permanece tentadoramente próxima.

Com a próxima oportunidade se aproximando Quinta-feira no Arena Carver-Hawkeye contra Michiganos fãs dos Hawkeyes continuam esperançosos de que sua estrela aproveitará o momento e gravará seu nome nos anais de História da NCAA.

À medida que os holofotes agora se deslocam para Quintas-feiras confronto, a expectativa será alta, com Clark preparada para deixar sua marca e cimentar seu legado em basquete universitário feminino.