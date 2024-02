Negócios inacabados: Jake Paul ataca KSI em meio ao tão esperado confronto de boxe

EUno mundo do boxe do YouTube, o confronto entre os irmãos Paul – Jake e Logan – e os irmãos Olatunji – KSI e Deji – em 2018 marcou o início de uma revolução cativante. Avançando para 2024, o confronto antecipado entre Jake Paul e KSI ainda está em jogo, deixando os fãs ansiosos por uma resolução.

A saga começou quando Jake derrotou Deji de forma convincente, enquanto KSI triunfou Logan em sua revanche altamente divulgada em novembro de 2019. Isso preparou o terreno para uma eventual colisão entre Jake e KSI para determinar o vencedor final, mas quatro anos depois, os rivais de longa data ainda não dividiram o ringue.

Em meio à espera, Jake Paulo não se esquivou dos holofotes, concordando recentemente em enfrentar Ryan Bourland em 2 de março. No entanto, isso não o impediu de atacar KSI enquanto refletia sobre sua estreia profissional contra o AnEsonGib em 30 de janeiro de 2019.

Paul e KSI têm uma longa história

A história entre Jake e KSI envolve um acordo verbal feito por KSI, afirmando que ele concordaria em lutar contra Jake se derrotasse Gib com sucesso. Avanço rápido de quatro anos e Jake é rápido em apontar a passagem do tempo com um sorriso malicioso, dizendo: “Ele também disse que se Jake vencesse Gib, ele concordaria em lutar contra Jake. 4 anos depois. 185 e nós temos uma briga.”

A questão persistente nas negociações tem sido o peso com que a luta aconteceria. Com Jake normalmente lutando com cerca de 200 libras e KSI pesando 183 libras, a considerável diferença de peso se tornou um obstáculo. Uma luta de pesos combinados parece lógica, mas nenhuma das estrelas do YouTube parece disposta a fazer concessões significativas ao rival.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente a resolução desta saga de boxe no YouTube, a questão permanece: Será que o tão esperado confronto entre Jake Paul e KSI finalmente se concretizará ou continuará a ser um espetáculo tentador, porém evasivo, no mundo do boxe digital? Só o tempo dirá se essas sensações da internet entrarão no ringue e acertarão as contas de uma vez por todas.