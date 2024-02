Neto de J. Robert Oppenheimer defende cooperação global para gerenciar IA

Reproduzir conteúdo de vídeo



A inteligência artificial, as alterações climáticas e a aniquilação nuclear são apenas alguns dos problemas que a raça humana enfrenta… e não temos qualquer hipótese contra eles, a menos que trabalhemos em conjunto – pelo menos de acordo com J.Robert Oppenheimerneto.

Charles Oppenheimer … fundador do The Oppenheimer Project – uma organização sem fins lucrativos que trabalha para criar um futuro mais seguro à medida que a tecnologia muda rapidamente – juntou-se a nós no TMZ Live Friday para responder a algumas das maiores questões do nosso tempo.

Quando questionado sobre a perspectiva sombria da IA ​​desonesta, do aquecimento global e das armas nucleares… Charles disse que é fácil sentir desespero – mas ele está optando por permanecer esperançoso, promovendo a cooperação entre pessoas em lados opostos das questões.

Na opinião de Charles… não precisamos concordar em tudo, mas precisamos nos unir nas grandes questões para evitar eventos massivos de nível de extinção.

CO diz que as tensões políticas pioram tudo… por isso, ele espera que as pessoas possam deixar a sua política de lado para enfrentar questões que afectam a todos, independentemente do partido político ou da nacionalidade.

Oppenheimer diz que o mundo mudou totalmente de eixo quando a primeira bomba atómica explodiu em Julho de 1945, o que Charles disse ter realmente anunciado o início da interdependência global – nações forçadas a confiar umas nas outras, quer quisessem ou não.

Charles acrescenta que não podemos voltar aos dias da Guerra Fria… quando um país tentava dissuadir os seus inimigos construindo mais bombas, tornando-se essencialmente o maior e mais malvado cara do quarteirão.

Ele disse que a única maneira de sair dessa mentalidade é trabalhar com os países que de outra forma poderiam tornar-se inimigos – como a China e a Rússia, duas outras superpotências globais com as quais os EUA não se dão bem.

