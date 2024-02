NFL considera adotar regra inicial do XFL para aumentar a segurança dos jogadores

Tele NFL estuda a possibilidade de adotar uma regra da XFL para aumentar a segurança dos jogadores durante os jogos. De acordo com Mark Maske do The Washington Post a liga está considerando implementar as regras iniciais usadas pelo XFL. Jeff Miller, vice-presidente executivo de comunicações, relações públicas e políticas da NFL, mencionou que a liga tem estudado extensivamente o pontapé inicial.

Ele afirmou: “Analisamos a regra XFL, que você sabe que é um pouco diferente da nossa. … Analisamos essa regra para ver se há ou não coisas que podemos aprender com ela.”

Atualmente, NFL as equipes iniciam a partir de sua própria linha de jarda-35, e os jogadores da equipe de chute podem começar a correr a partir dessa linha somente após a bola ter sido chutada. No entanto, no modelo XFL, o chutador se alinha em sua própria linha de jarda-30, e os outros 10 membros da equipe inicial se alinham na linha de jarda-35 do oponente, a cinco jardas dos bloqueadores do time que retorna. Apenas o chutador e um retornador podem se mover antes que a bola seja tocada.

O Regra inicial do XFL foi adotado quando a liga foi relançada em 2020. A NFL já havia feito uma mudança nas regras iniciais para esta temporada, permitindo que os jogadores sinalizassem para um fair catch em um chute dentro da linha de 25 jardas, tratando-o como um touchback com a bola sendo colocado na linha de jarda-25. Essa mudança teve como objetivo reduzir o retrocesso nos kickoffs.

Mudanças nas regras são esperadas para 2024

Em relação à regra do fair catch, Jeff Miller disse a Maske que “não era mais seguro nem mais perigoso”. A regra do fair catch foi aprovada por um ano, por isso é incerto se retornará na temporada de 2024.

A consideração da NFL em adotar uma regra XFL demonstra seu compromisso em explorar formas inovadoras de priorizar a segurança dos jogadores durante os jogos. À medida que continuam a analisar as diferentes regras e o seu impacto potencial, fica claro que a liga está aberta a fazer ajustes, a fim de criar um ambiente de jogo mais seguro para todos os atletas envolvidos.