NFL e equipes divulgam declaração sincera após tiroteio no Super Bowl Parade

TA National Football League seguiu os Kansas City Chiefs e divulgou um comunicado público após o tiroteio que ocorreu minutos após o desfile do time no Super Bowl.

A liga também confirmou por um porta-voz que todo o pessoal presente no desfile e no comício foi confirmado como seguro.

A declaração completa é a seguinte:

“Estamos profundamente tristes pelo tiroteio sem sentido que ocorreu hoje perto do final do comício em Kansas City pelos Chiefs. Nossos pensamentos estão com as vítimas e todos os afetados.

Estamos gratos pela resposta rápida e completa das autoridades policiais e do pessoal de emergência.”

Vídeo mostra o caos durante o desfile dos Chiefs enquanto tiros são disparados

Nove crianças têm ferimentos de bala

No momento em que este artigo foi escrito, havia uma segunda vítima fatal confirmada no tiroteio do lado de fora estação da União.

Pelo menos 20 ficaram feridos, 11 deles crianças que foram levadas para Hospital da Misericórdia Infantil para tratamento. Segundo o hospital, nove deles sofreram ferimentos de bala.

Diversos NFL equipes se juntaram ao Chefes e a legue em expressar seus sentimentos após o horrível evento que ocorreu em Cidade de Kansas sobre Quarta-feira incluindo o Corvos, Invasores e Titãs.

O Baltimore Ravens foi o primeiro time a postar um comunicado online dizendo “Nossos corações estão com Chiefs Kingdom após os eventos trágicos e a violência chocante que ocorreram durante o desfile de hoje em Kansas City. Em um dia destinado a unir as pessoas na alegria e celebrar o amor, enviamos nosso total apoio a todos os cidadãos da região e a cada membro da organização Chiefs que foi afetada por esta tragédia sem sentido”.

Polícia de Kansas City confirma três suspeitos sob custódia

À medida que as informações sobre as vítimas continuam a surgir, a identidade e o motivo dos atiradores permanecem desconhecidos.

A polícia confirmou que três pessoas estão sob custódia após o tiroteio ocorrido perto do final do desfile, em estação da União.

As autoridades também não conseguiram confirmar se a pessoa vista sendo abordada por torcedores é um dos suspeitos.