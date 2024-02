NFL jogará primeiro jogo na Espanha, no Santiago Bernabeu, após fechar acordo com o Real Madrid

CO que foi um segredo aberto durante meses, hoje é finalmente uma realidade. O Santiago Bernabéu sediará uma NFL jogo regular da liga em 2025. A liga americana de futebol vai desembarcar na Espanha e escolheu Chamartin como seu primeiro porto estratégico. do Real Madrid o local vence assim o Metropolitano, outro grande estádio da capital, que também tinha ambições de sediar o primeiro jogo da NFL em solo espanhol.

Depois Londres, Cidade do México, Munique, Frankfurt e São Paulo (em 2024), o futebol americano chega em Madri em sua política de expansão e consolida a capital como pólo do esporte e entretenimento mundial.

“Traremos o melhor da NFL para a Espanha”, disse o vice-presidente executivo da NFL, Peter O’Reilly, há poucos meses atrás. na coletiva de imprensa de Super Bowl LVIII entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs.

do Atlético de Madrid casa teve como diferencial sua localização, por ser mais propícia ao NFL enorme implantação com loja oficial, barracas de roupas e barracas de comida. Mas o prestígio do Bernabéu e a maior capacidade do estádio finalmente fizeram pender a balança.

Quais times jogarão no Santiago Bernabéu?

O calendário da NFL para 2025 ainda não é conhecido, mas o que se sabe é que o Miami Dolphins ou Chicago Bears jogará o jogo em casa em Madrid.

A liga de futebol americano é apreciada em todo o mundo com fãs de muitas franquias diferentes e esses dois times, o Golfinhos e Ursos, ficaram com o mercado espanhol. O Brasil, especificamente São Paulo, ganhou o prêmio em 2024 e Madrid receberá o bastão em 2025.

“Estamos gastando tempo nesses mercados”, O’Reilly disse à mídia. “Construindo relacionamentos e olhando para os estádios de lá. Brasil e Espanha são dois mercados fortes e dois mercados importantes.

O impacto econômico para a cidade

“Aproximadamente dez milhões de pessoas nos EUA assistiram ao primeiro jogo entre Dolphins e Chiefs e conheceram Frankfurt”, disse Diretor de comunicações do Eintracht Frankfurt, Jan Martin Strasheim. “Nosso estádio e nosso clube de futebol, o Eintracht.”

As duas partidas em Parque Deutsche Bank em Novembro, foram considerados um sucesso, sobretudo no que diz respeito à sua estratégia de longo prazo para o crescimento do desporto e não apenas em termos de imagem. O retorno económico de um evento deste tipo é enorme.

Segundo estudo da The Sports Consultancy, o jogo entre os Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks na Allianz Arena em 2022 gerou um impacto econômico total de 70,2 milhões de euros (75 milhões de dólares) para a cidade de Munique, com 32,2 milhões de euros (34 milhões de dólares) em gastos diretos, já que os torcedores gastaram uma média de 333 euros por dia em Munique durante a partida fim de semana.

NFL junta-se à Fórmula 1 em Madrid

O Anúncio da NFL acontece poucos dias depois da apresentação do novo circuito de Fórmula 1 da capital, que se tornará sede do Grande Prêmio da Espanha de 2026.

Os dois gigantes do desporto desembarcarão na cidade com um ano de diferença entre si e isso colocará Madrid ainda mais no centro das atenções internacionais dos adeptos do desporto.