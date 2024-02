Nick Jonas e Priyanka Chopra envolvidos em processo de infestação de mofo

Nick Jonas dar Priyanka Chopra dizem que não podem morar em sua luxuosa mansão devido a um monte de defeitos de construção e mofo… isso de acordo com um litígio que se arrasta desde maio passado.

De acordo com a ação, obtida pelo TMZ, a cantora e compositora e atriz/modelo comprou a casa de Encino por meio de um fundo fiduciário em 2019… mas agora afirma que o local está repleto de problemas que os obrigaram a dar o fora.

Os maiores problemas, afirmam eles, são principalmente com a impermeabilização ao redor do deck e da área do spa, sem mencionar os supostos problemas de mofo que, segundo eles, tornaram o berço “virtualmente inabitável em algumas partes”.

A ação – que foi movida por um administrador da confiança de Nick e Priyanka – diz que a casa não é apenas “perigosa do ponto de vista da saúde para ocupar”… mas também custará ao casal muito tempo e dinheiro para consertar. Estamos falando de milhões de dólares aqui.

O valor exato dos danos alegados é desconhecido, mas eles dizem que os danos são de pelo menos US$ 2,5 milhões… e o processo inclui algumas fotos para respaldar suas reivindicações. Temos algumas dessas fotos aqui – mas é difícil dizer exatamente o que está retratado aqui.

As fotos são em preto e branco e parecem ter sido digitalizadas… então os detalhes não são grandes.

De qualquer forma, por que o processo está se arrastando por tanto tempo… o advogado do administrador, Fred Fenster, disse Página seis, “É como se todo mundo que colocasse uma picareta ou uma pá no imóvel fosse envolvido, e caberia ao construtor decidir e provar quem foi o responsável pelos defeitos”. Devemos observar… outras ações judiciais foram movidas sobre esta situação – com muitas partes diferentes envolvidas processando umas às outras, mas ninguém está processando Nick ou Priyanka, especificamente. Em outras palavras… há uma grande confusão sobre quem é o culpado.

Agora, uma fonte com conhecimento direto nos disse que Nick e Priyanka estão muito decepcionados com os problemas de construção e com a casa ainda em reparos… então ninguém está morando na casa no momento. Obviamente, eles fizeram outros arranjos de moradia nesse meio tempo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ