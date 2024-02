Nicki Nicole confirma fim do relacionamento com Peso Pluma: Houve infidelidade?

Óna véspera de Dia dos Namoradoso romance entre Nicki Nicole e Peso Pluma terminou abruptamente. Confirmando a separação nesta terça-feira, a cantora argentina anunciou que seu relacionamento com o mexicano já virou história.

Apenas dois dias antes, eles foram vistos juntos em Estádio Allegiant em Las Vegas, participando Super Bowl LVIII da NFL Entre o Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Nicki acessou sua conta no Instagram, postando uma mensagem em uma de suas histórias.

“O respeito é um aspecto essencial do amor. Você ama o que respeita e cuida do que respeita. Se você não for cuidado e se não houver respeito… não vou ficar por aqui. Estou indo embora. Dói-me compartilhar essa notícia, mas obrigada pelo carinho que vocês estão enviando”, postou ela no Instagram.

O relacionamento nem sempre foi tranquilo

O incidente que gerou especulações sobre a separação ocorreu após o Super Bowl. Peso Pluma foi visto em um cassino de Las Vegas de mãos dadas com uma mulher que claramente não era Nicki Nicole.

Isso enfureceu Nicki a ponto de ela excluir todas as fotos deles juntos de seu Instagram.

A mensagem de Nicki serviu para acabar com os rumores e pôr fim às especulações em torno do romance de curta duração, que durou apenas três meses.

O relacionamento deles começou com polêmica, já que Nicole Denise Cucco, nome verdadeiro de Nicki, comparou Peso Pluma a um cachorro em uma entrevista quando eles começaram a namorar em outubro de 2023.

Apesar da infeliz comparação, Hassan Emilio Kabande Laijanome verdadeiro de Peso Pluma, defendeu Nicki das críticas, pedindo às pessoas que respeitem sua privacidade e lembrem que são seres humanos com sentimentos.

Após uma temporada de férias passada na Argentina com a família de Nicki e participando do 66º prêmio Grammy no dia 4 de fevereiro em Los Angeles, onde pareciam felizes e sem qualquer indicação de um rompimento iminente, o fim repentino do relacionamento deles foi uma surpresa para muitos.