Niners HC revela tentativa de contratar Tom Brady em meio à incerteza do quarterback

Tele quarterback novato, Brock Purdyé a história da Cinderela do NFL 2023 temporada. Apesar das críticas externas e das dúvidas dos treinadores, o “Sr. Irrelevante” do projeto de 2022 liderou o São Francisco 49ers para jogar Super Bowl LVIII em seu segundo ano, mas tudo estava a um passo de ser diferente.

Em uma conversa com Pedro Rei da NBC Sports, Nove treinador principal Kyle Shanahan admitiu que os rumores sobre a temporada de 2023 são verdadeiros: a equipe tentou contratar Tom Brady para ser o quarterback titular na temporada de 2023.

Shanahan relembrou a conversa que teve com o quarterback na intertemporada de 2023: “Enquanto conversávamos, estou olhando para Brocke ele está com o braço na tipoia e eu realmente não tenho certeza [that] Eu tenho um quarterback que diz ‘Estará pronto para o início da temporada de 2023?’

O Estado de Iowa produto machucou o cotovelo direito durante o Campeonato NFC jogo.. A ruptura do ligamento colateral ulnar obrigou o sinalizador a entrar na sala de cirurgia nos dias seguintes, causando Shanahan ter dúvidas.

A situação desesperadora dos 49ers

Com Purdy em dúvida para retornar para a temporada de 2023, Trey Lance também recém-cirurgia no tornozelo e Jimmy Garoppolo prestes a entrar no free agency, o treinador principal sentiu que não tinha escolha a não ser tentar trazer Brady fora da aposentadoria.

A equipe californiana já o havia considerado para a temporada 2020, quando o múltiplo Super Bowl campeão anunciou sua aposentadoria pela primeira vez. Na ocasião, a diretoria acabou descartando-o, Brady assinado com o Bucaneiros de Tampa Baycom quem conquistou seu sétimo anel de campeonato.

Com uma nova oportunidade à sua frente, Shanahan tentei suavizar as coisas para Brock Purdy. “Na verdade, pensei que estava dando Brock o maior elogio. Eu o deixei saber que ele é nosso cara a longo prazo. Sem dúvida.”

Ele apelou à juventude do jogador dizendo-lhe que “Não se preocupe. Você é nosso cara. Mas não seria legal se Tom Brady seria o quarterback aqui por uma temporada? Quão legal seria para você aprender com ele?”

Qual foi a resposta de Brady?

O Nove HC garantiu que se não fosse pela lesão do jovem quarterback, eles nunca teriam considerado Brady’s opção. “Eu nunca teria tocado no assunto. Mas tenho que pensar na equipe. E se ele não estiver pronto em setembro?” ele lembrou.

Shananhan reiterou que Purdy foi sua primeira escolha, atrás apenas da eventual resposta positiva de Brady. “Se Tom Brady quisesse vir aqui e começar por um ano, essa é a única maneira de você não começar quando estiver saudável este ano.”

No fim, Brady decidiu permanecer aposentado desta vez, abrindo caminho para Purdy para retomar o papel de titular do 49ers. Isso os deixa um passo mais perto de vencer seu sexto Super Bowl neste domingo, enquanto enfrentam o Chefes de Kansas City.