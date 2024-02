Nostradamus previu a queda do rei Carlos? Uma previsão misteriosa ressurge

REspeculações recentes surgiram sobre as previsões feitas pelo astrólogo do século 16 Nostradamussugerindo um futuro tumultuado para a Grã-Bretanha Rei Carlos em 2024 após seu diagnóstico de câncer. Na sua famosa obra “Les Propheties”, Nostradamus aparentemente previu a “queda” do monarca, incluindo uma potencial abdicação ou remoção forçada.

Nostradamus imaginou um cenário onde Príncipe Harry poderia assumir o trono. Além disso, ele previu com precisão a morte da Rainha Elizabeth II por volta dos 96 anos, uma profecia que se alinhava com Palácio de Buckingham anúncio de Rei Carlos IIIo diagnóstico após o falecimento de sua mãe em 2022.

“Rei das Ilhas expulso à força… substituído por alguém que não terá a marca de um rei”, diz o livro de Nostradamus.

A revelação do diagnóstico de câncer do Rei Charles deixou muitas perguntas sem resposta, com o Palácio de Buckingham omitindo detalhes sobre o tipo e estágio do câncer.

Declaração do Palácio de Buckingham

Esta falta de transparência alimentou preocupações e especulações sobre a saúde do monarca e as potenciais implicações para a monarquia britânica.

“Durante o recente procedimento hospitalar do rei para aumento benigno da próstata, uma questão separada de preocupação foi observada”, dizia o comunicado do Palácio de Buckingham.

“Os testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de cancro. Sua Majestade iniciou hoje um calendário de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público.

“Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a realizar os negócios do Estado e a documentação oficial como de costume.

“O rei está grato à sua equipa médica pela sua rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar.

“Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível.

“Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afectadas pelo cancro em todo o mundo”.