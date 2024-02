Notícias chocantes do mundo da Fórmula 1: Lewis Hamilton correrá pela Ferrari em 2025, Carlos Sainz estará fora

TAs notícias bombásticas até agora neste ano foram divulgadas na Fórmula 1: heptacampeão mundial Sir Lewis Hamilton assinou com o lendário Scuderia Ferrari para ser seu motorista em 2025, junto com Carlos Leclerc. Depois de dias e horas de especulação, a notícia foi divulgada hoje pela Ferrari, informando que Hamilton assinou por várias temporadas com eles.

A mudança iminente lançou uma sombra sobre Carlos Sainz, que deverá se separar da Ferrari como resultado. O piloto espanhol de 29 anos, que desempenhou um papel fundamental na última vitória da Ferrari em Singapura em 2023, encontra-se agora numa encruzilhada com amplas opções a considerar para os seus empreendimentos futuros.

Em relação à equipe atual de Hamilton, Mercedes, a situação é igualmente intrigante. Apesar de ter renovado o seu contrato até 2025 no ano passado, os desenvolvimentos recentes sugerem que a porta pode não estar totalmente fechada para uma potencial saída. No mundo em constante evolução dos contratos da Fórmula 1, as cláusulas de rescisão tornaram-se uma característica comum, permitindo flexibilidade nas relações entre pilotos e equipas.

Isto foi exemplificado por motoristas como Leclerc e Norrisque assinaram extensões aparentemente de longo prazo com Ferrari e McLaren, respectivamente, com disposições para rescisão antecipada com base no desempenho.

A perspectiva de Hamilton vestir o icônico vermelho da Ferrari e almejar o oitavo título do campeonato é inegavelmente atraente. É uma oportunidade única para a lenda do automobilismo britânico gravar seu nome nos anais da história da Fórmula 1 ao tentar garantir títulos com três equipes históricas.

Sainz atualiza sua situação

Em comunicado por meio de suas redes sociais, Sainz anunciou que seu contrato com a Ferrari termina após a próxima temporada de 2024 e que assim que tiver notícias de seu futuro na F1 irá anunciá-lo.

Para Sainz, embora a perspectiva de se tornar campeão com a Ferrari possa não se concretizar no futuro imediato, seu histórico com a equipe certamente agrega valor ao seu perfil. Com inúmeras vagas disponíveis para 2025 em equipes como Mercedes, Audi e Aston Martin, Sainz está preparado para tomar uma decisão significativa nas próximas semanas.