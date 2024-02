Notícias da MLB: Duas vezes vencedor do Cy Young, Corey Kluber, anuncia sua aposentadoria

Corey Kluber, duas vezes vencedor do Cy Young Award por Cleveland que lançou um sem rebatidas para o New York Yankees em 2021, anunciou sua aposentadoria na sexta-feira, após 13 temporadas na liga principal. Kluber revelou sua decisão no Instagram postagem confirmada por seu agente BB Abbott.

O destro de 37 anos, apelidado de “Klubot” por seu comportamento de robô, foi 3-6 com um ERA de 7,04 em nove partidas e seis aparições de alívio para Boston no ano passadoR. Ele se tornou um agente livre depois que o Red Sox recusou uma opção de US$ 11 milhões.

Ele fez sua última aparição em 20 de junhoconseguindo sua primeira defesa na carreira ao desistir de quatro corridas em três home runs em três entradas na vitória por 10-4 em Minnesota. Kluber entrou na lista de lesionados no dia seguinte por causa de uma inflamação no ombro direito.

Kluber chamou sua carreira de “uma jornada indelével e inesquecível”. “Ao me despedir do monte do arremessador, minha paixão pelo beisebol permanece inabalável”, escreveu Kluber em um comunicado. “Antecipo ansiosamente a exploração de oportunidades para contribuir para o esporte de uma forma diferente”.

Kluber teve um recorde de 116-77 com um ERA de 3,44 em 260 partidas e 11 aparições de alívio ao longo de sua carreira, rebatendo 1.725 e caminhando 368 em 1.641 2/3 entradas. O três vezes All-Star lançou 18 jogos completos, incluindo oito shutouts.

Nascido em Birmingham, Alabama, Kluber jogou na Coppell High School em Coppell, Texas, depois foi para Stetson e foi escolhido como o arremessador do ano da Atlantic Sun Conference em 2007.

Ele foi selecionado por San Diego na quarta rodada do draft amador de 2007 e negociado com Cleveland em 31 de julho de 2010, como parte de uma troca de três times em que o arremessador Jake Westbrook foi dos Indians para St. foi dos Cardinals para San Diego.

Kluber fez sua estreia na liga principal em junho de 2011 e ganhou seu primeiro prêmio Cy Young com o Cleveland em 2014, depois de fazer 18-9 com um ERA de 2,44. Ele ganhou outro Cy Young em 2017, quando tinha 18-4 anos com um ERA de 2,25, o melhor da liga principal. Ele tinha 98-58 anos com um ERA de 3,16 ao longo de nove temporadas com os Indians.

Kluber assinou um contrato de cinco anos de US$ 38,5 milhões com o Cleveland, cobrindo a temporada 2016-20, e foi negociado com o Texas após a temporada de 2019. Sua temporada de 2019 terminou em 1º de maio, quando ele foi atingido no antebraço direito por uma reviravolta de Brian Anderson, do Miami, e ele rompeu um músculo no ombro direito em 26 de julho de 2020, uma entrada em sua estreia no Texas.

Ele deixou o Rangers como um agente livre para assinar um contrato de US $ 11 milhões por um ano com o Yankees e lançou um no-hitter no Texas em 19 de maio de 2021. Kluber chegou a uma caminhada de quatro arremessos para Charlie Culberson no terceiro inning de lançar um jogo perfeito.