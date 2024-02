Notícias da MLB: Julio Urias para o Japão Beisebol: Quão verdadeira é esta reportagem sobre o arremessador mexicano?

Júlio Urias tornou-se um agente livre no meio de uma polícia e MLB investigação de seu caso de violência doméstica, com o então Los Angeles Dodgers arremessador em licença administrativa desde 6 de setembro, aguardando sanção da Liga Principal de Beisebol e a resolução de sua situação jurídica.

Com tudo isso, foi noticiado que ele estava negociando um novo contrato no Japão com o Fukuoka SoftBank Hawks. Porém, tudo indica que foi um troll quem começou a espalhar informações falsas.

O falso boato de Julio Cesar Urias

Conforme noticiado pelo AlBat.com, um usuário do Twitter apontou que a fonte de onde foram obtidas as notícias que começaram a ser replicadas na mídia era falsa, além do fato de o youtuber especialista em beisebol japonês, Yakyu Cosmopolitan, ter acrescentado que o usuário @HanSeongJanNEWS, do qual o relatório inicial foi emitido, é um troll conhecido.

No momento, Urias não está negociando com nenhum time da MLB ou qualquer outro país, talvez esperando que sua situação jurídica seja resolvida ou que caia uma possível sanção antes de assinar, embora também seja possível que nenhum time da Major League esteja interessado em negociar com ele.

O próprio NPB tem sido uma ‘tábua de salvação’ para jogadores acusados ​​de violência doméstica na MLB, com arremessadores Roberto Osuna e Trevor Bauer fazendo carreira no Japão após seus próprios incidentes e suspensões da Liga Principal de Beisebol.

Escândalos de Júlio César Urias

Enorme foi preso no último dia 3 de setembro no estacionamento do BMO Stadium durante um jogo da MLS entre LAFC e Inter Miami, onde uma testemunha indicou que o mexicano havia agredido fisicamente sua esposa. O jogador passou a noite na prisão e foi libertado sob fiança de US$ 50.000.

Enorme o próprio já havia sido suspenso por 20 jogos pela MLB após outro incidente de violência doméstica em 2019.

Se for sancionado novamente, será o primeiro jogador a ser punido duas vezes por violar as políticas da liga sobre violência.