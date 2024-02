Notícias da MLB: México finalmente consegue a primeira vitória na Série Caribenha, impressionante República Dominicana

do México O representante da Série Caribenha de 2024 finalmente conseguiu sua primeira vitória neste torneio ao derrotar o Tigres de Licey, campeão da República Dominicana, por 9 a 1, na noite de domingo, no LoanDepot Park, em Miami, Flórida.

O Tigres Licey assumiu a liderança no início do primeiro inning, depois que Robinson Can acertou uma mosca de sacrifício que trouxe Emílio Bonifácio à placa, em um aterramento da terceira base.

O ataque do México foi finalmente visto até o 4º jogo

Naranjeros de Hermosillo mostrou sua capacidade de reação e no topo da terceira entrada, o rebatedor Aaron Altherr acertou uma poderosa dobradinha entre o campo esquerdo e o centro que atingiu a cerca e limpou as bases que estavam lotadas para dirigir em três corridas (José Cardona, Roberto Valenzuela e Julin Ornelas).

Na próxima tentativa, Bobby Bradley acertou uma única que fez com que o Altherr marcasse para ampliar a vantagem do México, além de fazer com que o titular da República Dominicana, Andy Otero, saísse sem conseguir completar o primeiro terço do jogo.

Um momento histórico para Agustín Murillo

Agustn Murillo comemorou seu 43º jogo no Série Caribenha e nove participações históricas neste grande evento internacional de beisebol ao conectar seu primeiro home run nesta competição quando ele explodiu a cerca sem nenhum homem na base com grande poder em todo o campo esquerdo no topo da sexta entrada que ampliou a vantagem do time que funcionou como um visitante nesta oportunidade.

Na nona entrada, a festa ofensiva dos Naranjeros chegou ao fim com uma dobradinha de Julian Ornelas que rendeu corridas para José Cardona e Juan Carlos Gamboa.

Foi somente na sétima entrada que o titular do México, J.ef Kinley, saiu do jogo e acabou levando a vitória, depois de ficar no meio do diamante por seis episódios completos, permitindo seis rebatidas, uma corrida limpa, com um strikeout e nenhum walk in 78 arremessos na baseseu lugar foi ocupado por Taylor Williams.

Na oitava entrada, Murillo contribuiu novamente para A vitória de Hermosillo com uma mosca de sacrifício que dirigiu na corrida marcada por Juan Carlos Gamboa e nessa mesma entrada um erro de fielding do shortstop Gustavo Nez depois Ramiro Ervilha bola rasteira marcou Aaron Altherr.

O que vem por aí para o México e a República Dominicana?

Com esta vitória, México (1-3) deve vencer os dois jogos restantes para esperar terminar entre os quatro primeiros nas semifinais. Os jogos restantes serão na próxima segunda-feira contra Tubarões de La Guaira da Venezuelae na terça-feira contra Gigantes de Rivas da Nicarágua.

Enquanto isso, o República Dominicana (2-2) encerrará sua participação no primeiro turno na terça-feira contra Curaçao Sóis de Curaçao e na quarta-feira contra Federal de Chiriqui do Panamá.