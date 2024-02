Notícias da MLB: Os fãs da MLB e até mesmo os jogadores odeiam os novos uniformes da Nike: “Parece uma réplica”

Achefe do 2024 MLB temporada, o maior enredo é Shohei Ohtaniprimeiro ano com o Los Angeles Dodgers. Em segundo lugar: as novas camisas feitas pela Nike e Fanatics.

Infelizmente para a MLB, os novos uniformes são recebendo críticas terríveis não só dos torcedores, mas também dos jogadores. De acordo com Stephen Nesbitt do The Athletic, alguns Anjos de Los Angeles os jogadores os desprezam.

Jogadores e fãs da MLB estão irritados com as novas camisas da Nike

“Parece uma réplica”

“Eles parecem baratos”

“Eu sinto que estou usando as calças de outra pessoa”

Os fãs de beisebol ficam ainda mais chateados com eles e nem precisam usá-los. Muitos sentem que o as letras são muito pequenas, tornando extremamente difícil a leitura dos nomes. O sentimento geral é que eles não parecem autênticos.

Alguns jogadores até reclamaram diretamente com a Nike e também com seu próprio sindicato de jogadores. Esta não será a última vez que ouviremos sobre isso durante os treinos de primavera e na temporada regular.

Rob Manfred anuncia que deixará o cargo em 2029

Durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira, Comissário da MLB, Rob Manfred defendeu as camisas, alegando que elas serão muito populares quando as pessoas começarem a usá-las.

Manfred também fez um anúncio importante, dizendo que deixará o cargo quando seu contrato terminar em 2029. Os fãs de beisebol têm afirmado que Manfred está prejudicando o jogo, mas terão que suportá-lo por mais algumas temporadas.