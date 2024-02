Novo álbum de Kanye, Pitt & Cooper, Jason Kelce ‘SNL’

É hora de começar o fim de semana, e que melhor maneira do que colocar em dia o que conversamos sobre o TMZ???

Começando no ‘TMZ Live’, conversamos sobre o último evento de audição de Kanye West para seu novo álbum, ‘Vultures’, que não foi lançado digitalmente… mas foi tocado ao vivo.

Claro, algumas coisas controversas foram ditas durante a apresentação – nas letras, sem dúvida – e algumas delas abordaram o anti-semitismo… o que fez com que Ye fosse censurado em seu próprio show.

No ‘TMZ on TV’, foi a batalha dos Brads no Festival de Cinema de Santa Bárbara.