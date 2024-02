Novo concurso INSS? Pedido realizado com quase 2 mil vagas; Confira!

Novo Concurso INSS ainda pode contar com edital para médio e superior

Um novo concurso INSS pode chegar a qualquer momento, já que o órgão tem solicitado a contratação de outros servidores.

Veja mais sobre o que foi decidido.

Novo Concurso INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está em vias de lançar um novo concurso público, desta vez para o cargo de Perito Médico Federal. Com um pedido oficializado para 1.574 vagas, publicado no Diário Oficial da União, o certame promete ser uma excelente oportunidade para profissionais da área médica que buscam ingressar no serviço público.

Último Concurso em Andamento

Enquanto aguardamos o novo certame, o último concurso do INSS, realizado em 2022 para Técnico do Seguro Social, segue vigente até maio deste ano. Com mais de 1 milhão de inscritos, esse concurso tem sido crucial para suprir as demandas do órgão.

Situação Atual e Nomeações em Andamento

Atualmente, o INSS está em processo de nomeação dos aprovados do último concurso. Dos mil candidatos aprovados dentro do número imediato de vagas, já foram nomeados, e outros 250 excedentes receberam autorização para convocação. A expectativa é que, ainda em 2024, parte dos cerca de 1.800 aprovados em Cadastro Reserva sejam chamados.



Novo Concurso INSS para Servidores

Além do concurso para Perito Médico Federal, o INSS também pleiteia a realização de um novo certame em 2024 para Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social. Com 7.655 vagas previstas, essa iniciativa visa recompor o quadro de servidores do INSS, fortalecendo a carreira e melhorando o atendimento à população.

Remuneração e Requisitos dos Cargos

Os cargos oferecidos pelo INSS apresentam remunerações atrativas e requisitos específicos. O Técnico do Seguro Social requer certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, com remuneração inicial de até R$ 6.596,09. Já para o Analista do Seguro Social, são exigidos diplomas de graduação em áreas específicas, com remuneração inicial de até R$ 9.767,20.

Cargos Vagos e Necessidade de Novos Servidores

Os dados mais recentes do Portal Brasileiro de Dados Abertos revelam que o INSS possui um grande número de cargos vagos, totalizando 22.877. Com isso, a realização de novos concursos se torna fundamental para suprir essa demanda e garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo Instituto.

Como se preparar para novo concurso INSS?

Com a perspectiva de um novo concurso INSS para o cargo de Perito Médico Federal, os concurseiros estão buscando estratégias eficientes para sua preparação. Diante desse cenário, é essencial adotar medidas que maximizem as chances de aprovação. Aqui estão algumas orientações valiosas para guiar sua jornada de estudos:

Desde já, é crucial que os candidatos estejam atentos ao edital, assim que for publicado, a fim de compreender todos os requisitos, conteúdos programáticos, formato das provas e demais informações relevantes. Estabelecer um cronograma de estudos é fundamental para organizar o tempo de forma eficaz, reservando períodos regulares para cada disciplina ou conteúdo. Mantenha um equilíbrio entre os estudos teóricos e a resolução de questões práticas, pois essa combinação é essencial para uma preparação completa.

Ao priorizar os conteúdos mais cobrados nos concursos anteriores do INSS, os candidatos podem direcionar seus esforços para as disciplinas e temas com maior peso na prova. Utilize materiais de estudo de qualidade, como livros, apostilas, videoaulas e cursos preparatórios específicos para o concurso do INSS, além de recorrer a fontes gratuitas disponíveis online.

Pratique resolvendo uma grande quantidade de questões de concursos anteriores do INSS para se familiarizar com o estilo das provas, fortalecer seus conhecimentos e aprimorar sua velocidade de resposta. Realize também simulados completos e cronometrados para simular as condições reais da prova, o que ajudará a melhorar sua resistência física e mental durante o exame.

Além disso, é importante manter-se atualizado sobre temas relevantes relacionados à Previdência Social, Legislação Previdenciária e assuntos correlatos, pois esses temas podem ser abordados na prova do concurso INSS. Cuide da sua saúde mental e física, mantendo uma rotina equilibrada com alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e momentos de descanso.

Fique atento às informações e atualizações sobre o concurso INSS, acompanhando notícias sobre prazos de inscrição, datas das provas e eventuais alterações no edital. Mantenha-se motivado, confiante e perseverante ao longo da jornada de preparação, acreditando no seu potencial e no seu esforço para alcançar a aprovação.