Novo vídeo da Amazon Van dividida ao meio de trem, vista de dentro

TMZ obteve novo vídeo de novembro. Acidente de 2021 que aconteceu em Milwaukee quando um motorista dirigia por uma estrada no interior – enquanto ele passava por cima de um cruzamento de ferrovia … com um trem Amtrak que se aproximava que ele não viu nem ouviu.

O nome do motorista é Alexandre Evans e de alguma forma… ele sobreviveu ao impacto direto – que dividiu completamente seu veículo… e literalmente deixando-o cortado ao meio com 2 grandes pedaços.

Como dissemos, com base apenas nas fotos – é um milagre que Evans tenha escapado desse pesadelo relativamente ileso… e isso acontece duplamente depois que você observa o todo da perspectiva dele dentro da van real. Esse ponto de vista é visto nesta filmagem que obtivemos… e é uma loucura.

Evans fica completamente abalado por dentro… e mesmo após o impacto imediato, o trem passa voando logo atrás dele. Ele consegue recuperar a compostura e começa a se desafivelar – aparentemente parecendo bem. No final, Evans só foi ao hospital por precaução.

Aliás, obtivemos outro ângulo do acidente… e este foi da frente da van, captando o momento do impacto, quando é possível ver o vidro quebrando no para-brisa.