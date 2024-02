O advogado da família do falecido KC Chiefs Fan diz que a toxicologia sugere drogas

Reproduzir conteúdo de vídeo



As misteriosas mortes de três torcedores do Chiefs poderão ser esclarecidas em breve – e os primeiros sinais apontam que isso está relacionado às drogas… é o que diz um advogado que representa uma das famílias do falecido.

Nós conversamos com Tony Kagay – um advogado que foi contratado pela mãe de Clayton McGeeneyque foi um dos três encontrados mortos em Jordan Willis‘quintal – que se juntou a nós no “TMZ Live” na quinta-feira para nos contar o que sabe sobre a investigação até agora.

Kagay certamente estava tentando manter suas cartas em segredo aqui – mas com base em uma reunião, ele diz que seu cliente, Nancy Bossert (mãe de Clayton), teve com as autoridades na quarta-feira… parece que o que as pessoas suspeitavam será confirmado em breve.

Ou seja, ele parece estar sugerindo que as autópsias estão completas e os primeiros testes toxicológicos foram realizados… e embora ele não revele os resultados exatos, ele diz que está a par do fato de que pode (ou não) haver substâncias que foram descobertas em seus corpos.

Pressionamos Kagay para nos contar o que ele sabia – mas ele estava sendo cuidadoso com o que disse e como o disse… mas você pode ler nas entrelinhas aqui e descobrir o que é o quê.

Basicamente, Kagay reconhece que as drogas podem ter desempenhado um papel na morte dos três homens – mas ainda há questões que precisam de ser respondidas… incluindo como é que quaisquer substâncias podem ter entrado no seu sistema, e o que exactamente aconteceu ao longo do curso. de 2 dias.



Até agora, os policiais reiteraram que não há evidências de crime e que não estão investigando isso como homicídio – algo que Kagay também confirmou conosco.

Como dissemos, ainda há muito a descobrir… mas Kagay nos diz que acredita que os resultados da autópsia/toxicologia serão divulgados em breve (já na quinta-feira) – o que, esperançosamente, lançará alguma luz sobre esta tragédia. Enquanto isso, seu cliente pediu privacidade.

Nancy disse isso sobre seu filho… “Clayton era um filho amado… Clayton era um pai atencioso. Clayton era um parceiro amoroso de sua noiva, April Mahoney. Sua morte em qualquer circunstância teria sido dolorosa para todos em seu a vida tocou. Sob essas circunstâncias incomuns e confusas, é ainda mais difícil para a família lidar com isso.”



