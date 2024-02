O anúncio revolucionário de Caitlin Clark choca os fãs: o que isso significa para a WNBA?

Caitlin Clark anunciou hoje o que todos já sabiam, mas todos esperavam. O Hawkeyes de Iowa a guarda confirmou que dará o salto para o profissionalismo e tentará a sorte no Rascunho WNBA 2024agendado para 15 de abril.

Em uma declaração emocionante postada nela X conta, Clark expressou gratidão à sua equipe, família e fãs pelo apoio inabalável ao longo de suas quatro temporadas com o Olhos de falcão.

“Embora esta temporada esteja longe de terminar e tenhamos muito mais objetivos a alcançar, será a minha última em Iowa”, disse. Clark começou sua declaração. “Estou entusiasmado por entrar no Rascunho WNBA 2024“, ela anunciou sem mais delongas.

Em sua temporada sênior com o Universidade de Iowa, Clark já era esperado que passasse para o próximo nível de sua carreira, renunciando ao quinto ano de NCAA elegibilidade.

Agradecimentos de Caitlin

O Olhos de falcão guarda não perdeu a oportunidade de agradecer a todos aqueles que a incentivaram em sua carreira. “É impossível expressar plenamente a minha gratidão a todos que me apoiaram durante meu tempo em Iowa”, ela escreveu.

Em particular, ele nomeou “Meu companheiros de equipe, que fez dos últimos quatro anos os melhores; meus treinadores, treinadores e equipe que sempre me deixaram ser eu; Gavião Arqueiro fãs que encheram Escultor toda noite; e todos que vieram nos apoiar em todo o país, especialmente as crianças.”

Sua família não poderia ficar de fora do agradecimento: “O mais importante é que nada disso teria sido possível sem a minha família e amigos que estiveram ao meu lado durante tudo isso. Por causa de todos vocês, meu sonhos tornar-se realidade. “

O que espera Clark no draft

Antes do anúncio, os analistas já haviam avisado que se ela decidisse pular o quinto ano de elegibilidade, Clark certamente sairia como a primeira escolha do draft, que este ano corresponde ao Febre Indiana.

Ainda que Cameron Brink de Stanford também decidiu inscrever este projecto, é difícil pensar que o Febre desperdiçaria a oportunidade de Clark a menos que receba uma oferta interessante de qualquer outro time.

Mesmo ignorando que ela já bateu o recorde de pontos conquistados na carreira em NCAA basquete feminino e que está prestes a quebrar o recorde masculino também, Clark’s as médias tornam difícil para qualquer equipe deixá-la passar.

Em seus quatro anos com o Olhos de falcão, o armador teve média de 28,3 pontos por jogo, 7,1 rebotes, 8,1 assistências, 1,5 roubos de bola e 0,5 bloqueios. Com 3.650 pontos acumulados, ela está a 18 pontos de quebrarPete Maravich marcar e se tornar o NCAA artilheiro geral.

Clark’s anúncio fará com que algumas equipes recalculem suas opções para o draft, e o Febre certamente também estará preparada para avaliar qualquer proposta que possa servir aos seus interesses.