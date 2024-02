O apresentador da FOX News afirma que os tênis Trump conquistarão os eleitores negros, Peezy a bordo

Raimundo Arroyo estava no ar falando sobre os tênis “de ouro” da DT – que custam cerca de US$ 400 – e ele disse algo controverso… ou seja, insinuando que todos os negros amam tênis, e por causa disso – o novo empreendimento de Trump os trará ao seu lado em massa.

Aqui está o que ele disse… “Isso é uma conexão com a América negra porque eles amam tênis. Isso é um grande negócio, certamente no centro da cidade. Então, quando você faz Trump lançar sua linha de tênis, eles ficam tipo, ‘espere um pouco’. minuto, isso é legal. Ele os está alcançando em um nível que desafia e está acima da política”.

Naturalmente, os comentários de Arroyo geraram indignação online – com muitos chamando seu sentimento de racista… e jogando com estereótipos prejudiciais que simplesmente não são verdadeiros. Como muitos observaram com razão… Os negros NÃO são um monólito, e nem qualquer outro grupo o é.