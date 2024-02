O apresentador de ‘Hot Ones’, Sean Evans, namorando a estrela pornô Melissa Stratton

Sean Evans estava entre os muitos rostos reconhecíveis em Las Vegas durante o fim de semana do Super Bowl – mas muitas pessoas notaram que ele estava saindo muito com Melissa Stratton … que é uma verdadeira estrela de cinema adulto, cam girl e modelo. E sim, ela faz conteúdo explícito.

Pelo que parece… Melissa e Sean estavam empatados no sábado e no domingo – frequentando clubes juntos, shopping centers juntos… e até mesmo o maldito jogo juntos.

Como dissemos… não há sinais diretos de que eles sejam com certeza um item – mas essa é definitivamente a vibração aqui, e isso é por uma boa razão… estamos sendo informados de que eles estão, de fato, se vendo.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Sean e Melissa começaram a conversar por DM em novembro e se conheceram pessoalmente no final do ano passado. Desde então, fomos informados de que eles passaram por diferentes cidades, incluindo Los Angeles e Chicago, e mais recentemente… Vegas.