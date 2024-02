O astro universitário Arch Manning ganhará lucros inesperados, apesar do desprezo do Texas QB

Arco Manning não ficará muito desanimado com a notícia de que está destinado a passar toda a temporada de 2024 da NCAA no banco.

O Longhorns do Texas o quarterback foi informado em termos inequívocos por seu treinador principal que Quinn Evans será o titular titular, o que significa que enfrentará a frustração de esperar pela sua vez.

Tripulação foi fortemente recrutado após o ensino médio, e isso oferece uma situação difícil para o Longhornscom Jarras retornando para a temporada de 2024.

Treinador principal Steve Sarkisian ficou na dúvida que Jarras é o principal homem por enquanto, enquanto ele falou longamente sobre seu potencial.

“Quinn é nosso titular. Não acho que Quinn seja um produto acabado ainda.” Sarkisiano disse Dentro do Texas.

“E acho que há muito espaço para crescimento e melhoria no desenvolvimento de seu jogo, no terceiro ano. Acho que sua experiência e maturidade serão coisas das quais ele poderá se beneficiar.”

O fato de que Tripulaçãoo sobrinho de estrelas da NFL Peyton e Eli Manning, mudou de camisa significa que ele pode estender sua elegibilidade por mais um ano. E Sarkisian conferiu seu QB promissor como alguém para o futuro.

“Acho que Arch tem um futuro extremamente brilhante. Temos muita sorte de tê-lo em nossa escalação. Ele tem ótimas habilidades de liderança, um ótimo conjunto de habilidades”, disse ele. Sarkisiano adicionado.

Uma fresta de esperança para Manning

Apesar de já ter ficado no banco, Tripulação ainda tem a oportunidade de lucrar com sua carreira promissora.

Muitos esperam que ele eventualmente entre na NFL quando se formar na Universidade do Texas e ele já construiu um perfil lucrativo, que poderá levá-lo a ganhar milhões antes mesmo de jogar.

Ultima temporada, Tripulação ficou entre os cinco primeiros em avaliações de Nome, Imagem e Semelhança (NIL), com uma avaliação NIL de US$ 2,8 milhões, de acordo com a ON3, apesar de quase não ter jogado.

Tripulação provavelmente terá conseguido ganhar cerca de US $ 6 milhões antes de se tornar um QB iniciante na faculdade, apesar de ainda não aproveitar totalmente esse enorme potencial de ganhos.