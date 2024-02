O atacante do Chiefs tem um plano: vencer o Super Bowl LVIII e depois ajudar Aaron Rodgers e os Jets

TO relógio metafórico está sempre correndo no NFL. Os jogadores entendem que têm uma vida útil limitada em relação a outros esportes, e muitos querem ter certeza de que extrairão o máximo de riqueza – e satisfação – de suas carreiras no futebol profissional.

RELACIONADO:

Chefes atacante ofensivo Donovan Smith disse aos repórteres que está pensando em sair Cidade de Kansas seguindo Super Bowl LVIII no domingo – mesmo que ele seja capaz de ajudar os Chiefs a derrotar o São Francisco 49ers e vencer o Super Bowl pela segunda temporada consecutiva. Smith acredita que há um propósito maior em sua carreira na NFL – preparar-se para um Jatos de Nova York time que quer jogar neste palco após a temporada de 2024.

Dupla de Andy Reid, animado com o ‘presente de Taylor Swift’ e já tem seu MVP do Super Bowl LVIIITRISTAN AFSHAR

Smith: Sou de Nova York, adoraria representar o Gang Green

Em conversa com o New York Post, Smith – um Nova Iorque nativo – revelou que cresceu torcendo pelo Jatose que é um “sonho” dele assinar com eles.

“Isso seria definitivamente algo que eu apreciaria antes do fim da minha carreira”, disse Smith, de 30 anos.

Smith, vencedor do Super Bowl como membro do Bucaneiros de Tampa Bay em 2020, não poderia ter feito esses comentários em melhor momento. O ataque ofensivo é um agente livre após a temporada, tendo assinado um contrato de um ano no valor de US$ 3 milhões para se juntar ao Chiefs na última offseason. Os Jets estarão procurando toda e qualquer maneira de apoiar o quarterback Aaron Rodgers após retornar de lesão em 2024 – reforçar a linha ofensiva é uma maneira de atingir esse objetivo e acabar com uma seca de 13 anos nos playoffs.

Jets precisam de ajuda na linha ofensiva

Quer Smith seja o cara certo ou não para os Jets, uma coisa é certa: Nova York precisa de atualizações na linha ofensiva antes do início da temporada de 2024. Smith acrescentaria profundidade à unidade e competiria com – ou jogaria ao contrário de – Mekhi Becton em guarda Rodgers‘ lado Cego.

Apenas três times permitiram mais sacks de quarterback do que os Jets em 2023. A instabilidade da linha ofensiva contribuiu para a ruptura do tendão de Aquiles de Rodgers, que encerrou a temporada, na quarta jogada da temporada, e não permitiu Zach Wilson prosperar na ausência de Rodgers. No total, o o-line de Nova York foi responsável por 64 sacks de quarterback – quase quatro por jogo.