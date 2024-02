O ator de ‘Sexta-Feira 13’, Kane Hodder, oferece a Kanye West uma máscara de Jason melhor

TMZ. com

Kane Hodder está chateado com Kanye West usando uma máscara de Jason… não porque ele não queira ser associado a Ye – porque ele quer conseguir uma melhor para ele!

Conversamos com Kane – que interpretou Jason Voorhees em vários filmes e jogos de “Friday the 13th” – no LAX e ele disse que é ótimo ver o polêmico rapper representando o personagem lendário, mas ele não acha que a máscara está levantada. aquele rapé.