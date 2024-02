O ator de ‘The Mandalorian’ Werner Herzog compara a terra da Barbie ao inferno

Os cidadãos da Barbie Land podem parecer que estão se divertindo muito em “Barbie”, mas na verdade estão vivendo um pesadelo infernal… pelo menos de acordo com um lendário diretor de cinema.

Ator/diretor Werner Herzog – conhecido por seu papel como O Cliente em ‘Mandalorian’ – assistiu “Piers Morgan Uncensored” no início desta semana, quando o maior filme de 2023 apareceu… e Herzog não mediu palavras quando se tratou do filme .

Werner admitiu que assistiu apenas cerca de 30 minutos do filme indicado ao Oscar… mas ele está teorizando que Barbie Land não é um país das maravilhas mágico – mas algum lugar com um clima muito mais quente.

As palavras de Werner são talvez a acusação mais chocante do filme que encantou o público mundial e recebeu muitos prêmios. Está concorrendo a oito Oscars este ano e arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias… o que não é exatamente uma tortura para os espectadores.