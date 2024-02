O bronzeado chamativo de Alex Rodriguez se torna viral e os fãs o comparam a Ross de ‘Friends’

Alex Rodríguezrecente aparição pública em um Os Timberwolves de Minnesota O jogo atraiu grande atenção nas redes sociais devido ao seu bronzeado visivelmente intenso, com alguns internautas comparando-o a um jogador de beisebol Sammy Sosa.

Apesar de fazer parte Lobos de madeira grupo de propriedade, RodríguezO bronzeado se tornou um ponto focal quando ele se sentou na quadra com sua namorada Jaclyn Cordeiro e jornalista esportivo Stephen A. Smith.

Comparações com Sosa e Ross

A comparação com Sosa, conhecido por seu tom de pele significativamente mais claro após o uso de creme clareador, traçou paralelos com Rodrígueza tez aparentemente mais escura. Isso levou alguns a apelidá-lo, brincando, de “Sammy Sosa ao contrário” e também atraiu comparações com Ross de ‘Friends’, quando seu personagem lutava com uma máquina de bronzeamento artificial.

SosaA transformação da pele do próprio já havia surpreendido os fãs e ele defendeu o uso de creme clareador em uma entrevista de 2009, negando qualquer intenção racista.

“É um creme clareador que aplico antes de dormir e clareia o tom da minha pele”, Sosa disse à Univision na época.

“É um creme que eu tenho, que uso para suavizar [my skin], mas me branqueou um pouco. Não sou racista, vivo minha vida feliz.”

RodríguezA repentina variação do bronzeado gerou especulação e humor nas redes sociais, com muitos apontando o forte contraste com sua aparência habitual.

Apesar da atenção em seu bronzeado, Rodríguez parecia estar gostando do jogo, destacando a natureza alegre das reações nas redes sociais.