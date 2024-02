O clube de elite que Lamar Jackson ingressou depois de vencer o MVP da NFL à frente de Dak Prescott

Lamar Jackson foi chamado MVP da NFL na noite de quinta-feira, no evento oficial da liga “Honras da NFL“cerimônia de premiação em Las Vegas. A homenagem é um toque agridoce para Jacksonque esperava liderar seu Corvos de Baltimore no Estádio Allegiant campo para Super Bowl LVIII na noite de domingo, mas mesmo assim o quarterback de 27 anos fez história.

Jackson floresceu em um novo sistema ofensivo nesta temporada e evitou lesões graves, liderando Baltimore para um melhor da NFL Registro 13-4 e a semente superior no AFC. O Corvos tropeçou no Jogo do Campeonato AFC contra o Chefes de Kansas City – um jogo que viu Jackson lançar uma interceptação contundente no quarto período – mas o quarterback foi a escolha clara para a maior honra individual da liga, que ele conquistou anteriormente em 2019.

Jackson se junta a um clube de apenas 11 membros!

Jackson na noite de quinta-feira tornou-se apenas o 11º jogador na história da NFL a ser homenageado como MVP da liga em duas temporadas diferentes. Apenas um desses jogadores – o falecido Jim Brown – jogou em uma posição diferente de quarterback.

A votação a favor de Jackson não foi nada apertada. O homem que levou Baltimore ao melhor recorde da temporada regular da NFL afirmou 49 dos 50 votos possíveis para o primeiro lugarcom Notas de búfalo quarterback Josh Allen ganhando o único aceno de primeiro lugar notável.

Os 493 pontos de votação de Jackson foram três vezes mais que Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott merecido. Prescott terminou com o segundo maior total de pontos entre os eleitores, à frente de Jogador Ofensivo do Ano ganhador Christian McCaffrey e à frente Brock Purdy – seu quarterback em São Francisco.

Um vencedor merecedor

Mesmo que Jackson não tenha conseguido levar seus Ravens ao Super Bowl LVIII neste fim de semana, o desempenho do quarterback do Baltimore até o AFC Championship Game contra o Chefes foram mais do que consistentes o suficiente para merecer honras de MVP.

Jackson e os Ravens resolveram uma disputa contratual antes da temporada – o que fez de Jackson um dos jogadores mais ricos da NFL. Ele passou a lançar para um ponto alto na carreira 3.678 jardas e marcar um combinado 29 touchdowns – 24 com o braço e cinco com as pernas. A terceira temporada consecutiva de Jackson com pelo menos 800 jardas corridas é um novo recorde para um quarterbacke nenhum outro jogador na história da liga – exceto Jackson – tem duas temporadas separadas de pelo menos 3.000 jardas em passes e 800 jardas em solo.