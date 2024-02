O comandante de cães do presidente Biden mordeu agentes do serviço secreto em 24 ocasiões

Mais informações sobre os problemas de mordida com Presidente Biden o cachorro da família Comandante … o pastor alemão mordeu agentes do Serviço Secreto em pelo menos duas dúzias de ocasiões.

O número surpreendente é revelado em novos documentos internos do Serviço Secreto obtidos pela CNN… e os 24 incidentes com mordidas nem sequer incluem as vezes em que o Comandante mastigou membros do pessoal da Casa Branca… apenas os incidentes com as SS estão documentados aqui.