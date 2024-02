O comediante Shane Gillis apresentará ‘SNL’ após demissão em 2019 por comentários racistas

Em Shane Gill finalmente subirá ao palco do “Saturday Night Live”… quatro anos depois de ter sido demitido por comentários racistas antes de seu primeiro episódio.

O polêmico comediante apresentará o show no dia 24 de fevereiro ao lado de um convidado musical 21 Selvagem – pouco mais de quatro anos depois de ter sido demitido do programa, depois que piadas com insultos racistas e homofóbicos vieram à tona.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Como informamos anteriormente… SG foi contratado em 2019 antes de um comentário que ele fez no “Podcast secreto de Matt e Shane” no ano anterior. Você pode assistir ao clipe acima… é uma linguagem bastante humilhante.



Reproduzir conteúdo de vídeo





SETEMBRO 2018 Podcast secreto de Matt e Shane

Obviamente, este comentário causou uma tempestade… com um porta-voz do ‘SNL’ dizendo Lorne Michaels e outros executivos conversaram com Shane e decidiram que ele não era a pessoa certa para o show.

Shane respondeu na época com a declaração: “Sou um comediante que ultrapassa limites. Às vezes sinto falta. Se você passar pelos meus 10 anos de comédia, a maior parte ruim, você encontrará muitos erros graves. ” Ele também disse que pediria desculpas pessoalmente a qualquer pessoa que se sentisse ofendida.

Bowen Yang – o proeminente membro do elenco ásio-americano do icônico programa de esquetes, que foi contratado no mesmo ano que Shane e ainda está no programa – disse que iria se sentar com Shane depois que a decisão fosse tomada.

Yang quase certamente aparecerá ao lado de Gillis no episódio … não está claro se a conversa deles aconteceu ou como ele se sente em relação ao comediante em apuros.

FWIW… Gillis não parou de contar piadas polêmicas ao longo dos anos – embora talvez não sejam tão inflamatórias quanto seus comentários de 2018.

No entanto, ele ainda deixa os fãs revoltados com seu show de apresentador … com muitos recorrendo às redes sociais para criticar o produto básico da NBC por permitir a Shane a plataforma.

Teremos que esperar e ver se Shane abordará sua demissão no programa em algumas semanas.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ