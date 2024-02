O companheiro de equipe de Patrick Mahomes chama o QB de ‘provavelmente o melhor jogador da história da NFL’

Mova-se, Tom Brady … Patrick Mahomes ‘companheiro de equipe, Justin Reid diz que a estrela do Chiefs está fazendo uma corrida real pelo título GOAT da NFL !!

“O cara é um membro do Hall da Fama”, disse Reid sobre Mahomes. “Primeira votação. Provavelmente o melhor jogador da história da NFL. E ele está cada vez melhor.”

Reid se emocionou com Mahomes poucos dias depois que o sinalizador de 28 anos ajudou os Chiefs a derrotar os Ravens no AFC Championship Game … dizendo à queima-roupa que ele e seus companheiros nunca pensam que estão fora de um jogo enquanto Mahomes está abaixo do centro.