O comportamento de Jake Gyllenhaal não arruinou ‘de repente’, afirma o diretor

Jake Gyllenhaal foi examinado esta semana depois que surgiram relatos sobre um suposto comportamento errático em um set de filmagem… mas agora, o diretor do filme está limpando o ar.

O negócio é o seguinte… diretor Thomas Bidegan conversou com a revista francesa Arte técnica na semana passada, onde ele discutiu seu filme “De repente” – que, ao mesmo tempo, teve Gyllenhaal e Vanessa Kirby anexado antes de ambos supostamente desistirem durante a pré-produção.

A entrevista detalhou vários supostos episódios frenéticos envolvendo Gyllenhaal… como exigir um carro que não fosse “vermelho ou branco”, ensaiar com um sotaque ridículo como o sotaque de Pepé Le Pew e ficar só de cueca antes de se lançar no oceano gelado – tudo isso estava sendo ridicularizado e amplamente discutido nas redes sociais.

Em última análise, porém, tudo isso pode não ser verdade – porque embora Bidegain se recusasse a comentar sobre a validade dessas histórias, ele contou Variedade seu problema veio de diferenças criativas com JG e VK, e não de qualquer comportamento pouco profissional.

TB explica assim… o filme ainda estava muito no início do processo, não estava sendo filmado e nem em pré-produção ainda como o Technikart sugeriu. Isso ocorreu no meio da pandemia de COVID-19, então a equipe criativa só havia falado pelo Zoom quando Thomas apresentou a ideia de se reunirem como grupo na Islândia por uma semana para trabalhar no projeto.

O diretor francês disse que achava que todos estavam na mesma página, mas rapidamente percebeu que suas visões não estavam sincronizadas quando começaram a analisar o roteiro juntos… Kirby e Gyllenhaal aparentemente tinham opiniões totalmente diferentes sobre o significado e os temas da história.

Bidegain diz que acalmou a viagem depois de quatro dos sete dias, quando percebeu que não seria uma parceria frutífera… com Thomas observando que nunca havia trabalhado com um ator-produtor como Gyllenhaal antes… e que, ele diz, criou desafios.

Mais tarde, Vanessa contatou Bidegain sobre a compra do roteiro, afirma Thomas, mas ele não quis vendê-lo… em vez disso, fez o filme com atores franceses – pois eles pareciam mais sintonizados com sua visão.

Thomas é mais diplomático em sua resposta agora… dizendo que queria fazer o filme do seu jeito. Admitiremos, porém… o que ele citou como alegação contra Jake no artigo OG é… um pouco selvagem. Aliás, esse filme dele finalmente foi lançado no ano passado.



De qualquer forma, parece que tudo são águas passadas… e há uma lição nisso.