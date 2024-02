O conselho de Kelsey Plum para Caitlin Clark antes de quebrar seu recorde de pontuação: Quando ela fará isso?

Tele Ases de Las Vegas‘ Kelsey Ameixa ofereceu palavras para Caitlin Clark Enquanto o Hawkeyes de IowaA estrela do basquete feminino deve quebrar o recorde de pontuação da NCAA estabelecido por Plum em 2017, antes de se formar na NBA Feminina (WNBA).

Colisão perigosa de Caitlin Clark com torcedor do estado de Ohio durante invasão no tribunal

Plum partiu do NCAA com 3.527 pontos em 139 jogos, enquanto Clark está atualmente no horizonte com 3.424 pontos em 122 saídas, com projeções prevendo que ela ultrapasse Ameixa em mais quatro jogos.

Ela teria então 13 jogos restantes para ver até onde ela pode estender o recorde para superar o desempenho AmeixaA taxa de pontos por jogo é de 25,37, mas Plum não tem ressentimentos sobre o assunto.

“Na verdade, estou muito grato por passar esse bastão. Estou muito feliz por ela”, disse Plum a Michael Voepel, da ESPN, na sexta-feira. “Parecia muita pressão, e minha identidade estava meio presa naquele disco.

“Espero que todos na mídia dediquem tempo para entender isso. [Clark] não é apenas uma jogadora de basquete, mas uma jovem que tem sentimentos e emoções. Ela carrega isso com graça, mas há muito o que lidar com isso.”

“Na verdade, certifique-se de mostrar amor a ela fora de sua apresentação. Ela vai quebrar isso. Estou animado por ela.”

Clark passa para o segundo

Clark superou Kelsey Mitchell e Jackie Stiles para ficar em segundo lugar no quadro de recordes durante uma vitória de 110-74 sobre Northwestern e ela está animada para quebrar o recorde, que no momento parece ser uma questão de quando, não se.

No momento, Clark deve quebrar o recorde no domingo, fevereiro, se mantiver uma taxa de mais de 30 pontos por jogo, mas é mais provável que isso aconteça na quinta-feira, 15 de fevereiro, contra o Michigan.

“Acho que o mais legal são os nomes que tenho por perto”, disse Clark aos repórteres após o jogo. “Essas são pessoas que cresci observando, especialmente Kelsey Plum, Brittney Griner, Kelsey Mitchell. Esses são jogadores realmente ótimos.”