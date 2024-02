O criador de ‘Two And a Half Men’, Chuck Lorre, paga ao ex-US $ 5 milhões em divórcio

Chuck LorreO divórcio finalmente chegou ao fim – e para alguém com um acordo pré-nupcial, com certeza parece que ele está pagando caro por um casamento que durou apenas três anos e meio… mas ele ainda consegue manter o seu melhor 4 amigo de pernas.

O criador de ‘Two And a Half Men’ finalizou recentemente seu divórcio de Arielle Lorre após entrar com pedido de fim do casamento em 2022. De acordo com novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, sabemos que Chuck acabará desembolsando uma pequena fortuna … para a melodia de 7 dígitos.

De acordo com a papelada, CL concordou em desembolsar US$ 5 milhões no acordo – US$ 1 milhão foi pago assim que o julgamento foi proferido (semana passada) e ele concordou em pagar US$ 4 milhões extras 30 dias após Arielle sair do berço. .. o que ela diz que pretende fazer em fevereiro. 1.

A vantagem… Chuck consegue segurar o cachorro Harvey, então pelo menos ele consegue isso.

O que é interessante é o fato de que Chuck está tendo que desembolsar tanto para sua agora ex-esposa – a terceira em sua vida até agora – mesmo que tudo tenha sido explicado em um acordo pré-nupcial rígido. Na verdade, sabemos que ele desembolsou dinheiro extra – fontes com conhecimento direto nos dizem que os US $ 5 milhões que Chuck está pagando são, na verdade, mais do que o acordo pré-nupcial OG exigia. Bons advogados para AL!

Novamente, esses dois se casaram há apenas alguns anos – e ainda assim, Chuck está se arriscando, ou pelo menos é o que parece. Agora, embora o que ele concordou em pagar possa parecer muito para o Joe comum – o cara é considerado o Rei das Sitcoms, com uma tonelada de créditos em seu nome.

Ele não apenas tem ‘TAAHM’ em seu currículo … mas outros grandes programas que ele criou incluem ‘The Big Bang Theory’, ‘Dharma & Greg’, ‘Young Sheldon’ e muitos outros. Ao todo, ele vale centenas de milhões de dólares… então, para ele, isso provavelmente é um troco.