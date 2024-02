O desconhecido companheiro de equipe do Chiefs, Patrick Mahomes e Travis Kelce, que os levou ao Super Bowl

EUno NFLé necessária uma equipe completa de colaboradores para conquistar o Troféu Lombardi. Sempre haverá destaques, como Patrick Mahomes e Travis Kelce para o Chefes de Kansas Citymas às vezes alguns jogadores importantes são ignorados.

Para os Chiefs deste ano, esse jogador é L’Jarius Sneed. Embora os puristas e analistas do futebol reconheçam o que ele conquistou nesta temporada, o torcedor casual pode não perceber quão bom ele tem sido.

L’Jarius Sneed é o herói anônimo dos Chiefs

Seu companheiro de equipe, atacante defensivo All-Pro Chris Jones, reconhece um jogador de elite quando vê um. Por News-Press AGORA:

Eu direi isso agora. L’Jarius Sneed teve um ano All-Pro, deveria ter sido um All-Pro. O cara tem feito jogadas o ano todo. Você poderia acessar o filme dele, não acho que um receptor tenha ultrapassado 100 jardas dele o ano todo. Quando você tem um cara assim e com um aspecto físico, você o vê enfiando os caras no chão. Você viu um destaque dele empurrando Tyreek (Hill) para o chão. Ele (adiciona) toda uma outra dinâmica à sua defesa que acho que Spags foi capaz de utilizar e tirar vantagem.

Apesar de consistentemente desligar os recebedores adversários durante toda a temporada, Sneed de alguma forma não foi votado para o Tudo profissional ou mesmo Pro Bowl equipes. À sua frente estavam Patrick Surtain II, Gardner de molho, Jalen Ramsey e Bairro Denzel. Não há como negar o quão bons são esses cantos, mas Sneed foi uma força numa das melhores defesas da liga.

As duas interceptações de Sneed nesta temporada resultaram em uma vitória sobre o Carregadores de Los Angeles e uma perda para Filadélfia Eagles. Ele não desistiu de um único touchdown durante toda a temporada. Apesar de ser fortemente alvo de zagueiros adversários, ele apagou todos os recebedores que surgiram em seu caminho. Os números falam por si.

Sua grandeza estava exposta no Campeonato AFCquando salvou um touchdown forçando um fumble na linha do gol contra Zay Flores. Essa pode muito bem ter sido a jogada mais importante do jogo.

Provavelmente ele terá muitas chances no Super Bowl para ganhar mais, e ele provavelmente não irá decepcionar.