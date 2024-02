O desenfreado Real Madrid esmaga o Girona e assume o controle da corrida pelo título da LaLiga

Real Madrid deu um passo gigante para recuperar o LaLiga EASPORTS título depois de golear seus principais adversários Girona 4 a 0 no Santiago Bernabéu, no sábado.

Com Barcelona e Atlético de Madrid ainda à espreita atrás Girona, provavelmente era muito cedo para chamar isso de decisão do título, mas seria um longo caminho para os catalães se Real Madrid abriu cinco pontos de vantagem faltando 14 jogos para o fim.

No entanto, com todos os quatro zagueiros reconhecidos lesionados ou indisponíveis, Carlos Ancelotti foi forçado a montar uma defesa improvisada composta por Dani Carvajal e Aurelien Tchouameni como sua dupla de zagueiro.

Felizmente, o italiano ainda teve o luxo de contar com os habituais três atacantes e, neste caso, o ataque provou ser a melhor forma de defesa.

Vinícius Júnior precisou de apenas seis minutos para colocar os anfitriões na frente com seu décimo gol na temporada em todas as competições, marcando de longa distância e batendo Paulo Gazzaniga no Girona meta.

O segundo gol do Real Madrid aos 35 minutos foi simplesmente um momento da mais alta qualidade, já que Girona assistiram impotentes às suas esperanças de título virarem fumaça.

Vinicius interpreta esses papéis

Era Vinicius que se envolveu novamente, quando o brasileiro executou um passe impressionante de 30 jardas com a parte externa da bota direita no caminho de Jude Bellingham. O inglês ainda tinha trabalho a fazer com os defensores que o cercavam, mas fez com que tudo parecesse fácil, contornando o ataque. Gazzaniga e acertando em cheio na rede vazia.

Jude Bellingham comemora após marcar o terceiro gol de seu timeManu FernándezPA

Aqueles que esperam por um Girona recuperação após um primeiro tempo unilateral ficaria desapontado, já que Bellingham conquistou o segundo e o terceiro do Real Madrid depois de acertar o rebote do chute defendido por Vinicius.

E Os homens de Ancelotti mostraram a sua total superioridade ao fazer o 4-0, com Rodrygo entrando em ação logo após a hora, levando a bola para frente e chutando para escanteio. Substituto Joselu perdeu um pênalti no final, mas isso não tiraria o brilho da sua vitória retumbante.

Girona havia entrado em jogo como artilheiro da divisão, com 52 gols nos 23 jogos anteriores. O facto de não terem conseguido rematar à baliza contra uma equipa sem defesas-centrais seniores – e muito menos marcar – sublinhou o excelente trabalho Os homens de Ancelotti tinha feito para mantê-los afastados. E o título parece regressar à capital após a breve passagem pela Catalunha.