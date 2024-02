O diretor assistente de ‘Rust’ dá testemunho emocional durante o julgamento de Armorer

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tribunal de TV

O primeiro assistente de direção no set de “Rust” – que cuidou Alex Baldwin a arma que foi finalmente disparada contra Halyna Hutchins – acabou de depor no julgamento do armeiro e chorou.

David Halls testemunhou em nome da promotoria na quinta-feira no Novo México – para onde eles vão atrás Hannah Gutierrez-Reed sobre acusações de homicídio culposo… e ele deu uma descrição detalhada de sua última interação com Halyna antes de ela morrer no set.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Tribunal de TV

É incrivelmente emocionante… ele diz que Halyna disse a ele que não conseguia sentir as pernas antes de falecer – e DH derramou algumas lágrimas aqui.

A promotoria também teve um produtor no filme Ryan Winterstern, testemunha quinta-feira. Os promotores dizem que Hannah alegou anteriormente que conversou com dois produtores chamados Ryan e Natan e disse a eles que precisava de mais tempo de armeiro com Baldwin em relação ao empate cruzado.

Lembre-se… Alec estava trabalhando em seu desenho cruzado na cena quando seu a arma disparou e disparou um tiro ao vivo, atingindo Halyna e, finalmente, tirando sua vida. Os promotores dizem que Hannah compartilha pelo menos parte da culpa porque ela foi responsável pelas armas no set.



Reproduzir conteúdo de vídeo





De qualquer forma, perguntaram diretamente a Ryan se ele se lembra de ter tido aquela conversa com Hannah … e ele testemunhou que não se lembrava de ela ter chamado sua atenção para isso, e disse que provavelmente se lembraria de tal conversa se tivesse ocorrido.

Enquanto isso, em depoimento de quarta-feira, os promotores pediram ao produtor de linha Gabrielle Picles se ela alguma vez expressou preocupação a Hannah sobre armas de fogo deixadas sem vigilância no set.



Reproduzir conteúdo de vídeo





28/02/24 Tribunal de TV

Gabrielle testemunhou que levantou a questão duas vezes com Hannah… pessoalmente e também por e-mail.

Questionada se ela sugeriu uma maneira de resolver o problema com armas de fogo desacompanhadas no set de “Rust”, Gabrielle testemunhou que propôs um sistema de registro para Hannah, onde as armas de fogo seriam despachadas e despachadas a cada uso.

Gabrielle testemunhou que Hannah rejeitou a sugestão… supostamente dizendo a Gabrielle que era “muito complicado” e que Hannah estava trabalhando com seu próprio sistema para rastrear as armas.

Como informamos… a acusação declaração de abertura era tudo sobre Hannah ser a culpada pela bala que matou Halyna.

Os promotores disseram que Hannah não seguiu os protocolos adequados de segurança de armas no set… alegando que ela regularmente deixava armas e munições espalhadas pelo set, e até permitia que munições reais se infiltrassem na produção.

De sua parte, os advogados de Hannah disseram que ela foi encarregada de vários empregos no set – armeira e assistente de adereços – o que era pedir muito dela com apenas 24 anos de idade.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ