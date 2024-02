O efeito Taylor Swift continua com a festa do Super Bowl com tema Swiftie

Taylor SwiftOs críticos da NFL tiveram problemas sobre sua presença no cenário do futebol… mas Vegas está mais do que disposta a deixá-la dominar as festividades do Super Bowl – dê uma olhada!

Como uma homenagem à estrela pop incansavelmente saindo para torcer por seu amor Travis Kelceum local em Las Vegas realizará um evento temático de Taylor para o fim de semana do SB – servindo um coquetel inspirado em seu visual de maquiagem exclusivo para aplaudir o time de futebol vencedor.

Chéri Rooftop, situada sob a Torre Eiffel em Paris Las Vegas, servirá o coquetel “Red Lip Classic” – que, é claro, também faz referência à letra de sua música, “Style”.

Combinando Malibu, Baileys Strawberry Cream e Disaronno, a bebida custa US$ 20 e estará disponível durante a semana do Big Game.



Para aqueles que desejam uma pausa no T-Swift … haverá muitos outros lugares para mantê-lo entretido – incluindo o hot spot HaSalon de Sin City, que está hospedando “The Big Game Soiree” para o SB Sunday.

O local se transformará em um ambiente luxuoso em estilo de sala de estar, com TVs espalhadas por toda parte para que você possa relaxar e assistir ao jogo em paz, sem ter que lidar com a multidão no Allegiant Stadium – enquanto também saboreia alguns itens divertidos do dia do jogo. .



Swiftie ou não, o fim de semana do Super Bowl é uma chance para todos se reunirem e comemorarem – embora tenha sido difícil ignorar o impacto que Taylor Swift teve no jogo este ano.

O ícone da música tem sido responsável por mais pessoas do que nunca sintonizando o jogo graças a seu romance com Travis praticamente jogando em campo. Então, é justo celebrar a própria mulher neste fim de semana… é assim que esses lugares se sentem.