O especialista em tecnologia Brian Heater afirma que o Apple Vision Pro é mais transformador do que perigoso

TMZ. com

Especialista em tecnologia Brian Aquecedor não está acreditando que um novo fone de ouvido de realidade virtual isolará ainda mais as pessoas das interações humanas… pelo menos não no curto prazo.

Brian, editor do TechCrunch, juntou-se a nós no “TMZ Live” e nos deu informações sobre as últimas ofertas da Apple… o Apple Vision Pro.