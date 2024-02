O espírito de Kobe Bryant vira uma estátua de bronze

Ónum dia como hoje, 8 de fevereiro de 2024, data que contém os dias 8 e 24, o Los Angeles Lakers transformará em bronze sua admiração e respeito pelo jogador mais influente da história da franquia ao lado das lendas Magic Johnson e Abdul -Jabbar. A estátua de Kobe Bryant, cuja memória é indelével e cuja imagem é recorrente em Los Angeles, será inaugurada com uma cerimónia privada (será aberta ao público na sexta-feira).

Pouco mais de quatro anos se passaram desde a trágica perda da lenda da NBA em um acidente de helicóptero com sua filha Gigi, e os Lakers, que têm sua própria Praça da Fama repleta de celebridades ao lado da Arena Krypto.com, colocarão Kobe no auge da consideração que seus grandes heróis tiveram, porque a grandeza, na América, está gravada no bronze.

Elgin Baylor, o primeiro Michael Jordan, Shaquille O’Neal, o pivô mais dominante de todos os tempos, Jabbar, o gigante estiloso que inventou o chute, Magic, o ‘Babe Ruth’ do Lakers (o armador que liderou o ‘showtime’ e resgatou o time da mediocridade), Jerry West, o logotipo da NBA, e o jornalista Chick Hearn, o locutor que transmitiu 3.388 jogos consecutivos do Lakers e que mudou o dicionário do basquete (ele cunhou termos como ‘air ball’ e ‘slam dunk’ ) têm ali sua estátua junto com a de outros esportistas como o boxeador Oscar de la Hoya e Wayne Gretzky, o melhor jogador da história da NHL.

Agora Kobe, cujo legado está presente no espírito da franquia, que é o da própria NBA pela dimensão sideral de suas estrelas, passa a integrar o rol de celebridades imortalizadas em uma escultura no calçadão que fica nos arredores do pavilhão ainda compartilhado pelos Lakers e Clippers.

Em busca de surpresa, poucos detalhes foram revelados sobre como será a criação. A escultura de Jabbar representa o ’33’ fazendo um ‘sky hook’, o chute indefensável que ele inventou graças à ajuda de um treinador, George Hejduk, da extinta Harlem Power Memorial High School, onde começou no basquete. Se o de West lembra o logotipo da NBA em uma de suas investidas habituais, o de Shaq rebenta um aro em um lance muito reconhecível no centro mais poderoso de todos os tempos e o de Magic, o primeiro inaugurado pelos Lakers, parece pronto para dar um passe sem olhar. ‘, seus passes desconcertantes em transição que fizeram do basquete uma arte, ainda não se sabe como será a escultura de Kobe.

Existem opções: um arremesso? uma enterrada de costas, como LeBron James fez há pouco tempo? um gesto típico, esticar a camisa para comemorar uma vitória? Também não se sabe qual número ele usará porque Bryant usou ‘8’ e ’24’, em um caso único.

Ninguém retirou as duas camisas. “Quando Kobe veio para o Lakers, todo mundo sabia que iriam aposentar sua camisa, então conversamos sobre quantos títulos ele iria ganhar e então sabíamos que ele teria sua estátua”, disse Shaq na última terça-feira na TNT. Para Jerry West, a cerimônia será um momento para lembrá-lo com pesar. “Será um dia triste porque ele não estará lá.”

“Estamos honrados que Kobe tenha uma estátua ao lado da casa que construiu”, disse Vanessa Bryant. A família de Kobe, que passou 20 temporadas no Lakers e conquistou cinco títulos entre tantos outros recordes (como marcar em um jogo, 81 pontos), e quase certamente seu amigo Pau Gasol estarão presentes no evento que será realizado às 15h. em Los Angeles, em um dia muito especial para a franquia, que também recebe o atual campeão Nuggets. Os Lakers usarão um uniforme que não usavam desde 2020, meses após a morte de Bryant, o preto que homenageou o Black Mamba e que usaram quando ganharam seu último anel… no espírito de Kobe.

As estátuas de Jabbar, Magic e Shaq fora da Crypto.com Arena

Estátuas de Baylor, West e do jornalista Chick Hearn