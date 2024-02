O ex de Travis Kelce está firmemente ao lado do San Francisco 49ers antes do Super Bowl LVIII

Travis Kelce ex, Kayla Nicoleparece ter indicado que ela está do lado do São Francisco 49ers festejando com as esposas e namoradas do time antes Super Bowl LVIII contra o Kansas City Chiefs de Kelce no Allegiant Stadium em Las Vegas.

RELACIONADO:

O par datado entre 2017 e maio de 2022com um breve rompimento em agosto de 2020, mas finalmente encerraram o relacionamento para sempre depois que, de acordo com a Barstool Sports, Kelce a fez pagar 50% de tudo o que compraram.

A forte mensagem de Adele para quem odeia Taylor Swift antes do Super Bowl

Agora ele está namorando Taylor Swift e parece ter seguido em frente com sua vida, enquanto Nicole esporadicamente faz críticas sutis ao tight end da NFL de vez em quando e pode ter enviado sua última mensagem antes de sua tentativa de se tornar um tricampeão do Super Bowl.

Ela festejou com Claire Kittle, esposa do tight end dos 49ers, George Kittleem Sin City, com outros chamando-os de “namoradas 10/10” em um upload de mídia social para o Instagram, indicando que ela não está interessada em ver os Chiefs se tornarem campeões da NFL mais uma vez.

Por que Nicole e Kelce terminaram?

Como mencionado acima, Kelce era aparentemente muito barato, apesar de possuir um patrimônio líquido de cerca de US$ 30 milhões devido à sua carreira de grande sucesso na NFL com os Chiefs.

Contudo, ainda não é algo que Rápido gritou ou parece ter problemas, embora haja supostamente tensão sobre seus compromissos de viajar para se verem ao longo de suas vidas profissionais.

Na verdade, Kelce até mesmo rejeitou os rumores e chamou qualquer um que os empurrasse de “louco”, e pelo que vale a pena, o mesmo aconteceu Nicole publicamente nas redes sociais.

“Eu nunca diria que a estava apoiando” Kelce disse ao The Pivot Podcast. “Ela tinha uma vida muito estável financeiramente e o que estava fazendo em sua carreira.

“Mas você deve estar louco se pensa que eu nunca ajudaria ou que daria a ela alguns milhares para comprar comida ou que ela me deu algum dinheiro para comprar comida.

“Estávamos em um relacionamento há cinco anos. Cem dólares aqui, cem dólares ali nem sequer se pensava.”