O filme repleto de estrelas de Dua Lipa, ‘Argylle’ ​​Bombs nas bilheterias

Dua Lipa realmente saiu de sua zona de conforto com seu papel principal no novo filme, “Argylle”… espero que ela não fique muito desanimada com os números das bilheterias.

Se você não sabe… “Argylle” é centrado em uma autora que escreve romances sobre agentes secretos – e cuja vida se torna uma só depois que seu último livro começa a refletir eventos do mundo real.

No entanto, a maior parte do burburinho em torno do filme está menos centrada no enredo e mais no elenco – Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Ariana De Bose, Catarina O’Hara, Samuel L. JacksonDua … a lista é infinita.

Mas, mesmo um exército de estrelas não consegue salvar “Argylle” da temida bomba nas bilheterias. O primeiro fim de semana da comédia-thriller não está indo bem, segundo O repórter de Hollywood … que relata que o filme arrecadou apenas US$ 5,6 milhões na sexta-feira nos Estados Unidos e teve uma estreia doméstica estimada em US$ 16,5 milhões

Os números internacionais parecem igualmente ruins para o filme… com a expectativa de que esses mercados arrecadarão apenas US$ 16,9 milhões – uma abertura ruim para um filme com um orçamento de grande sucesso como “Argylle”.

Vários meios de comunicação relatam que o filme custou US$ 200 milhões para ser feito… e isso sem incluir o orçamento de marketing – provavelmente outra quantia enorme, dada a enorme campanha comercial que a equipe da Apple lançou.

Quanto ao que aconteceu, parece óbvio… as primeiras críticas do filme não foram lisonjeiras e podem ter convencido os possíveis espectadores a pularem uma ida ao cinema. Atualmente, o filme tem uma pontuação crítica de 37% no Rotten Tomatoes, embora o público o avalie em 65%.

Agora, a inclusão de Dua no filme é especificamente importante aqui… porque ela não atua muito. Este é realmente apenas seu segundo papel listado na IMDb, onde ela interpretou uma personagem – ela também era uma Barbie em “Barbie”, mas metade de H’Wood também era.

Portanto, um golpe nas bilheterias em seu primeiro papel importante pode impactar negativamente suas perspectivas de carreira… ou talvez não. Ela ainda é uma das cantoras mais populares do mundo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ