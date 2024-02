O frenesi de endosso de Travis Kelce: o boom dos negócios por trás da estrela do Chiefs

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce não é apenas uma potência no campo de futebol; ele se tornou uma mercadoria importante no mundo dos endossos, com uma série de empresas e marcas disputando seu patrocínio. Segundo relatos, cinquenta empresas estão clamando para ter Kelce representam seus produtos ou serviços e estão dispostos a pagar muito caro por esse privilégio.

Uma das ofertas de destaque vem da Toyota, que vê Kelce como o “novo ídolo do esporte e do entretenimento” devido em parte ao seu relacionamento de destaque com a sensação pop TTaylor Swift. A fabricante de automóveis está supostamente preparada para oferecer a Kelce surpreendentes US$ 1,5 milhão anualmente durante quatro anos, complementados com um robusto bônus de assinatura de US$ 1,2 milhão.

Mas a Toyota não é a única empresa competindo Kelceendosso. A Calvin Klein também está ansiosa para fechar um acordo com a estrela do futebol, embora os detalhes de sua oferta permaneçam desconhecidos. E não são apenas as empresas de vestuário e automotiva que estão batendo à porta de Kelce; nomes conhecidos como Gillette, Kohl’s e Samsonite jogaram seus chapéus no ringue com propostas multimilionárias.

Kelce está acumulando dinheiro este ano

A já impressionante lista de endossos de Kelce inclui parcerias com gigantes da indústria como Pfizer, Amazon, Nike e L’Homme Helzberg Diamonds. Combinado com o seu lucrativo contrato de futebol, que vê o Chefes devendo a ele US$ 30 milhões nos próximos dois anos, Kelce deverá desfrutar de segurança financeira nos próximos anos.

No entanto, em meio à enxurrada de consultas comerciais, surgem dúvidas sobre a disponibilidade de Kelce para continuar jogando futebol. Com o Chefes de olho no terceiro título consecutivo, Kelce continua sendo um trunfo crucial em campo. No entanto, com seus crescentes compromissos fora do campo, equilibrar endossos e deveres no campo de futebol pode ser um desafio.

Enquanto a especulação gira em torno Kelceempreendimentos futuros, uma coisa é certa: se ele está pegando passes ou lançando produtos, Travis Kelce’O poder das estrelas não mostra sinais de diminuir tão cedo.