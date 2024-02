O fundador do Fyre Fest, Billy McFarland, afirma que a pré-venda da sequência vale US $ 110 milhões

Reproduzir conteúdo de vídeo





Fundador do Festival Fyre Billy McFarland está provando que as pessoas não conseguem resistir a um bom retorno… porque a pré-venda da sequência de seu infame evento musical lhe rendeu muito dinheiro!

Billy se vangloriou dessa conquista no IG na quinta-feira – e também confirmou ao TMZ… dizendo que o FYRE Festival II recebeu inscrições para mais de US$ 110 milhões em ingressos durante sua segunda e última pré-venda – um feito impressionante em comparação com Coachella lento.



Os ingressos pré-venda começaram em US$ 2.500 e subiram para impressionantes US$ 1 milhão por ingresso para o festival que está programado para retornar ao Caribe em dezembro… e fomos informados de que 40 desses portadores de ingressos foram convidados para comemorar os US$ 110 Figura M durante um jantar íntimo na noite de quarta-feira no Le Baratin em Nova York.



Embora ele tenha feito outra fortuna, parece que Billy aprendeu algumas lições – porque desta vez ele está deixando isso para os profissionais e deixando seus parceiros operacionais e figurões do entretenimento tomarem as decisões principais no festival.



O próprio Billy disse em seu clipe do IG na quinta-feira que a próxima vez que as pessoas ouviriam falar dele seria quando seus parceiros anunciassem oficialmente o evento… então ele está cobrindo suas bases aqui.

Sua reformulação foi para um começo voador quando a pré-venda foi anunciada pela primeira vez em agosto de 2023. Naquela época, eles lançaram 100 ingressos e todos esgotaram em um dia!

Billy atribuiu o sucesso à enorme curiosidade e interesse gerados pelo fracasso épico do Fyre Fest 2017, dizendo ao TMZ na época que ele é a prova viva do ditado “nenhuma publicidade é má publicidade”.



