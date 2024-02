O GM do Miami Dolphins, Chris Grier, esmaga rumores de negociação de Jaylen Waddle

TO último boato fora de temporada em meio ao início do NFL Combine envolve o Miami Dolphins e seu grande receiver Jaylen Waddle, levando o gerente geral do Dolphins Chris Grier para esclarecer as coisas.

Em meio a rumores sobre uma possível negociação envolvendo Waddle, Grier não deixou espaço para ambigüidades, afirmando o compromisso inabalável da equipe com o craque dinâmico.

GM dos Dolphins: Queremos Waddle aqui há muito tempo

Abordando a questão na reunião de escotismo em Indianápolis, Grier riu da ideia de se separar Waddleecoando sentimentos expressos anteriormente durante a temporada.

“Como eu disse no meio da temporada, não penso em trocar Jaylen Waddle.” Grier enfatizou.

“Queremos ele aqui há muito tempo e achamos que ele é uma grande parte do nosso agora e do nosso futuro aqui.”

Grier’s sentimentos se alinham com os de Waddle’s companheiros de equipe, incluindo outro recebedor Monte Tyreekque se opôs veementemente à ideia de negociar os jovens talentos.

Waddle’s impacto no campo fala por si, já que recentemente ele se tornou o primeiro wideout em Miami história para alcançar três temporadas consecutivas de 1.000 jardas, solidificando seu status como pedra angular do Golfinhos ofensa.

Onde começou o boato sobre o comércio de Waddle?

A gênese dos rumores comerciais remonta a um segmento especulativo no programa da ESPN Levantar programa matinal, onde o ex-executivo da NFL Mike Tannenbaum propôs um acordo hipotético envolvendo Waddle.

No entanto, Grier rejeitou tal especulação, enfatizando que Waddle’s futuro com a equipe permanece inegociável.

Além disso, o Golfinhos compromisso de promover um ambiente de trabalho propício recebeu elogios do NFLPAcom a equipe classificada em primeiro lugar nos boletins do clube.

Grier atribuiu essa conquista à liderança do proprietário Steve Ross e a qualidade das instalações e do pessoal da organização.

À medida que o período de entressafra se desenrola, uma coisa permanece bastante clara: Jaylen Waddle não está no bloco comercial.

Com Grier’s afirmação resoluta, Golfinhos os fãs podem ter certeza de que seu receptor eletrizante continuará a brilhar em água e laranja nas próximas temporadas.