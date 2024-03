O gosto bizarro de Kirk Cousins ​​para joias sai do controle e os vikings mudam seu nome

Primos Kirk tem estado ocupado exibindo seu ‘grillz dourado’ enquanto continua se recuperando de uma lesão e avaliando seu futuro.

Cousins ​​​​vivia a melhor temporada de sua carreira com o Minnesota Vikings na temporada que acabou quando o desastre aconteceu. Como Aaron Rodgers antes dele, o veterano quarterback rompeu o tendão de Aquiles, encerrando sua temporada.

Kirk Cousins ​​​​e Son cantam ‘Skol’ sem camisa, iluminando o humor dos fãs dos VikingsTwitter

A temporada dos Vikings também foi praticamente concluída daquele ponto em diante, e ainda não sabemos se veremos Primos em uma camisa roxa nunca mais. Isso porque ele se torna um agente livre neste verão, e se os Vikings não estiverem dispostos a pagar o preço pedido, haverá compradores em outras partes da NFL, dado o nível de desempenho que ele mostrou na temporada que acabou de terminar.

Como Primos avalia suas opções e continua sua reabilitação, ele recorreu às redes sociais para postar uma imagem com seu dentista, posando com grades de ouro, também conhecidas como molde de ouro que é colocado sobre os dentes.

O QB postou uma foto posando com os dentes com seu dentista ao seu lado, escrevendo: “Se você ainda não encontrou um cara Grillz, dê uma olhada no Dr. Lebster. 5/5 estrelas! mas ele faz um ótimo trabalho. Eu sei [Justin Jefferson] aprova.”

Primos e seu alter ego

Vários de seus companheiros de equipe, incluindo Cam Akers e Alexandre Mattison respondeu ao post, juntando-se à diversão, enquanto os fãs também trouxeram de volta o apelido de “Kirko Chainz”, que começou após uma vitória na nona semana sobre o Comandantes de Washington em 2022, quando Cousins ​​​​foi visto dançando sem camisa em um avião com correntes de ouro enroladas no pescoço.

Essas imagens quebraram o molde de Primos sendo conhecido como o ‘tipo pai’, devido ao seu comportamento responsável e calmo. O quarterback ganhou cada vez mais popularidade por seu estilo mais divertido fora do campo nos últimos anos, enquanto também participou da série ‘Quarterback’ da Netflix antes da temporada mais recente da NFL.