O Hino Nacional de Reba McEntire faz Chris Jones do Chiefs chorar

Reba McEntireA interpretação do hino nacional deixou muitos fãs emocionados… e um zagueiro do Chiefs simplesmente não conseguiu conter as lágrimas.

O cantor e compositor encerrou a cerimônia de abertura momentos atrás, cantando a música antes do início do Super Bowl, no domingo.

Durante a apresentação, a transmissão da CBS saltou de jogador para jogador, com muitos mantendo a cabeça baixa e concentrados… embora Chris Joneso atacante defensivo duas vezes All-Pro do Chiefs estava claramente entusiasmado com o momento.

Confira o vídeo – Chris, número 95 com KC, tem lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Reba canta a música… que levou 95 segundos, aliás, mais do que a marca de 90,5 segundos acima/abaixo para todos vocês, apostadores do esporte lá fora.

Ele não foi a única pessoa que ficou emocionada com a performance. Muitos fãs acessaram o X para twittar suas impressões sobre o canto de RM… e as opiniões são extremamente positivas.

Reba é uma das muitas celebridades que atuam e apenas assistem ao maior jogo da temporada da NFL… com outras pessoas como Post Malone, Usher, Paulo Rudd, Leonardo Di Caprio e muito mais presença.



