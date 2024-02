O homem mais alto e a mulher mais baixa do mundo se reúnem para sessão de fotos

As pessoas mais altas e mais baixas do mundo estão preparando algo… se reunindo depois de 6 anos para colocar o papo em dia durante o café da manhã… e parece que um projeto de filme está envolvido.

Sultan, um turco de 41 anos, detém o Recorde Mundial do Guinness para o homem vivo mais alto, com 2,5 metros de altura… ele se eleva sobre a maioria das pessoas, e seu sapato é quase do mesmo tamanho de Jyoti, que é pouco mais de 2 metros de altura.